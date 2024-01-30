把握好天氣！ 下周二東北季風報到 春節前夕變天轉濕冷

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今（30）日各地天氣穩定，中央氣象署指出，本周天氣暖熱，周五北台灣21度、中南部26度、高屏近山區達30度，但下周二東北季風報到，預估春節前夕天氣轉為濕冷型態，有機會達到冷氣團等級，其影響強度及範圍仍待後續觀察。

氣象署預報員陳姵安表示，未來一周偏暖熱，周五東北季風稍微增強，北部、東北部氣溫稍微下降，中南部、東南部高溫略降，影響不大，到了周六東北季風就減弱，降雨地區以桃園以北、東半部、恆春半島為主。

陳姵安說，明天至周四，水氣相對少，僅東半部、恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周日水氣更少，僅東半部、恆春半島有降雨。她提醒，下周一前，西半部地區、金門及馬祖，留意霧或低雲影響能見度。

陳姵安表示，下周一水氣開始增加，北部、東半部地區有局部短暫雨，下周二東北季風逐漸增加，下周一、二降雨範圍都在北部、東半部，下周二水氣相對偏多，其他地區從多雲到晴變成多雲。

溫度方面，陳姵安指出，未來一周各地低溫約15至18度，周五北台灣下降至21度、中南部26度、高屏近山區30度。下周一水氣增加，雲量偏多，北台灣氣溫下降至23至24度，下周二東北季風增強，溫度再略降。

陳姵安表示，預估下周二後水氣偏多，東北季風影響增加，預計天氣比較濕冷型態，會不會達到冷氣團等級，其影響強度及範圍，因屬後期預報，還待觀察。