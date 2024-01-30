北流音樂節周末登場 邀請樂壇新星連番開唱

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台北流行音樂中心將在農曆年前最後一個周末、2月3至4日，在文化館前草地廣場舉辦「北流NEW STAR音樂節」，邀請4位音樂新秀以及2位獨立音樂代表女聲連番開唱，並集結人氣熱搜市集「AFTER PARTY」，北流邀請民眾前來享受音樂及美食的文化饗宴。

為讓音樂新秀有機會嶄露頭角，北流推出2024年首檔音樂節「北流 NEW STAR」，並從過往自辦的人才培育計畫中邀請演出者。北流介紹，曾參與《2023 Open Lab音樂人才發源扶植計畫》的「政大黑音」及學生樂團「悖論式」，還有獲得《2023台北音樂不斷電原創音樂大賽》評審團大賞的創作新人「阿橘Ahh G」與進入前十強的才子「杜郢 POLO」，讓這些樂壇新星累積更多的舞台演出經驗。

北流表示，此次邀請曾獲金音獎另類流行歌曲獎、雀斑樂團的主唱「林以樂」，及出道八年、擁有許多鐵粉的DSPS樂團主唱「曾稔文」，藉由兩位具豐富演出經驗的前輩參與，期望促進多元的音樂交流，產生更多創意火花。

北流表示，今年音樂節攜手知名市集品牌「AFTER PARTY」合作，匯聚眾多IG熱門服飾品牌，包括「The show room」、「the minz」，以及飾品、小物、餐食、酒水、花藝、插畫品牌等，兩天市集結集百家品牌，讓民眾享受音樂、美食與購物樂趣。

北流執行長梁序倫表示，「北流 NEW STAR」是北流人才培育及產業扶植計畫的一部分，未來將持續舉辦類似活動，運用北流多元的演出空間，媒合新聲代音樂人登上舞台，讓大家聽見台灣音樂產業的堅強實力，拓展無限可能。