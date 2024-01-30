高雄移民署蓋新大樓 6層建築盼提升便民服務

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移民署在高雄辦公廳舍屋齡已逾50年，為提升辦公環境及民眾服務品質，在中正三路興建6層樓大樓，於今天舉行動土典禮，總經費約3億9152萬元，完工後預計能提供民眾更友善便利的洽公空間。

動土典禮包含內政部主任秘書黃駿逸、移民署主任秘書謝文忠、國土管理署總工程司蘇建隆、高雄市副市長林欽榮及多國駐臺機構等貴賓出席見證，黃駿逸表示，新建辦公廳舍除規劃適當的執勤與休憩空間外，也輔以綠建築規範基準，啟用後將改善辦公品質、完善人員執勤安全，強化便民服務效率。

黃駿逸致詞時說，移民署負責外來人口管理工作，其所屬南區事務大隊轄管幅員遼濶，包含雲嘉南高屏，甚至臺東、金門離島等共橫跨8個縣市，其掌理業務隊、科技偵查隊、高雄收容所、下轄各縣市專勤隊及服務站等共計20處外勤單位，自2015年成立迄今礙於諸多限制，遲未能有獨立辦公廳舍，終於在行政院支持下，開工動土興建廳舍。

移民署在高雄新大樓，為地上6層、地下2層建物，總經費約3億9152萬元，建物一樓、二樓設有專勤隊，三樓、四樓有大隊部，五樓也備勤及公共空間，六樓則設有多功能大禮堂，除供署內人員辦公外，也能協助民眾處理外來人口逾期、面談訪查業務及外來人口行方不明協尋及其他專勤隊業務。

移民署表示，南區事務大隊新建工程基地，位於高雄市核心區域，交通便捷，且生活機能完善，新建物除符合最新消防安全、智慧綠建築、性別平等及公共藝術裝置等規範外，且能大幅提升便民服務效率，有利移民署未來在南部地區的各項業務推展順遂。吳容輝也期許移民署在既有基礎上，持續推動管理、關懷及照顧外籍人士等相關業務，將臺灣營造成友善多元、尊重人權的社會，建立保障友善及安全的國際形象。