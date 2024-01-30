元大銀行龍年優惠大禮包 新春理財起手式 就從龍頭開始

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農曆春節將近，適逢年終獎金、紅包入袋之際，正是重新審視財務分配的好時機，元大銀行為迎接龍年，特別推出「2024理財起手式 龍重登場」活動，提供包括基金定期定額、線上換匯、行動支付、美元優惠定存、個人信貸等多項金融優惠，為龍年理財開啟最佳投資起手式。

近年定期定額投資基金／ETF已成理財新趨勢，不僅投資風險相對較低、投入門檻低，其長期投資特性更能創造出微笑曲線，尤其是以組合式投資選擇，如「元大龍頭系列基金」和「ETF三劍客」，搭配百元投資、日日扣的投資方式，讓客戶可以更彈性進行投資理財。另為鼓勵客戶善用理財工具、讓小錢變大錢，元大銀行特別推出「龍年買龍頭 開運好彩頭」線上申購指定基金，可享終身手續費0元優惠，最低申購門檻僅新臺幣100元，非常適合投資小白或年輕族群作為理財入門的最佳選擇。

過年期間亦是出國旅遊的旺季，相信不少民眾都有兌換外幣的需求，元大銀行提供線上換匯「幣勝攻略 龍年帶你心領神匯」優惠，不限換匯交易金額，即享有13種幣別(包含美元、日圓等)最佳匯率，最高可享讓8分優惠，不論是出國旅遊或是理財投資，都是不可錯過的好機匯。

為響應無紙化交易，元大銀行持續拓展行動支付服務，提供多項存款帳戶綁定連結行動支付之優惠活動。考量到年節前後國人日常採購、消費需求，千萬不能錯過眾多好康：年貨必買-至南門市場消費，使用台灣Pay，享最高50％回饋、聚餐吃鍋-至老四川集團消費，使用台灣Pay，最高享20％回饋、低碳樂活-新北市河濱公園租借單車，使用台灣Pay，最高享20％回饋。元大銀行亦與icash pay愛金卡合作，於每週一至夢時代購物中心，使用icash pay消費滿999元贈50點OPEN POINT，滿足年節添裝或是送禮需求。此外，還有統一精工加油站、康是美等優惠，為用戶打造多樣消費場景選擇。

新的一年，元大銀行亦推出數位開戶回饋活動，即日起至2024年3月31日，鑽金數位帳戶新戶完成任一筆日幣換匯交易達成活動條件者，前1,500名客戶可獲得新臺幣500元回饋金，完成指定理財任務，再加碼抽日本東京雙人來回機票等大獎。此外，為迎接龍年到來，即日起客戶可至元大銀行全臺各分行(共149家分行，含金門分行)領取限量發財水或一桶金招財擺飾乙份，數量有限送完為止；還有高人氣的限量「元氣龍撲滿」，即日起至2024年3月31日前完成專案指定理財任務，即可獲得乙個(顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止)，歡迎客戶蒞臨分行洽詢專案內容。祝福客戶在新的一年「匯聚財氣、好運龍總來」。春節期間全時段，歡迎利用元大銀行「鑽金數位服務」，元大銀行端出滿滿龍重的優惠活動。