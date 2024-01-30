台新專題講座登場 銀行證券攜手推廣員工福利信託

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

協助企業打造優質職場環境，促進留才、攬才，台新銀行與台新證券近期攜手舉辦專題講座，共吸引超過500間企業參加，邀請相關領域專家演講，協助企業洞悉公司治理，並運用「員工福利信託」照顧員工，幫助員工提前儲備更多退休金，強化公司人才培育策略，創造幸福職場。

據內政部統計，2022年時國人平均壽命已來到79.84歲，總扶養比也持續攀升，另外，預估至2025年，臺灣就將邁入老年人口達到20％的超高齡社會。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，如何在勞保、退休金外，累積退休資金的「第三支柱」是現今民眾相當重視的議題，進而也成為企業留住員工、吸引人才的關鍵。順應金管會推動「信託2.0計畫」，台新銀行為處於不同發展階段的企業，量身打造專屬「員工福利信託」業務，例如員工持股信託，讓員工可選擇於每月薪水中提存一定金額放入，公司也會依一定比例提撥相對獎助金。針對關鍵人才或高階主管，也可將發放給員工的獎酬股票，如「限制員工權利新股」交付信託管理，打造穩定和諧、勞資雙贏的幸福職場。

台新也發揮數位金融強項，打造中英雙語系「員工福利信託服務網」，提供省時又便利的電子對帳單及系統通知信機制，近期更升級系統規格，將信託申請流程全面線上化，可24小時線上閱讀並同意信託約定書，即時確認信託條件，減少企業員工申請信託時的諸多繁瑣流程。此外，員工可以透過線上系統直接以現金增資認股，大幅簡化認購流程，共享公司盈餘並儲蓄財富。

台新銀行信託團隊有著豐富的實戰經驗及專業的知識領航，秉持「認真、專業、懂您」的核心精神，榮獲工商時報第三屆「Trust Award」多元信託創新獎，「最佳服務型態信託獎金質獎」肯定。台新銀行未來將更用心聆聽客戶需求，持續投入信託產品的創新，打造全方位的信託產品，攜手企業創造幸福職場，致力於成為民眾的智慧好夥伴。