台中捷運藍線核定 交通部曝進度：綠線延伸彰化政院審查中

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行政院昨（29）日核定台中捷運藍線綜合規畫，總經費1615.14億元，預計10年後完工通車，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今喊話，中捷綠線延伸彰化、橘線延伸南投盡速核定。交通部鐵道局表示，台中市政府已提出中捷綠線延伸大坑及彰化，由行政院審查中，橘線部分則未提出延伸計畫。

有國民黨立委指出，中捷藍線中央只負擔42％經費，但高雄捷運卻獲得中央60％補助，質疑政府補助不公平、懲罰好學生。鐵道局解釋，中捷計畫總經費1615.14億元，台中市政府負擔939.55億元（含用地費135.41億元、自償性工程費559.78億元、非自償工程經費244.36億元），中央補助經費675.59億元。

鐵道局指出，經費是依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」辦理，包括本計畫自償率34.36％、中央補助非自償比例76.21％。綜規階段工程經費增加，包括7處路線場站調整、高架改地下等所致，依據要點規定「如屬地方需求可控制因素，所增經費由地方政府全額負擔」依前開規定計算後，本計畫53.82億元屬市府須全額負擔部分。

鐵道局表示，地方政府負擔經費均是市府依據規定計算納入綜規報告提報，並經行政院核定在案。依據審查要點規定，中央依據地方政府財力及計畫自償率進行補助，台中市政府屬第二級，中央補助非自償76.21％。

鐵道局強調，各地方政府所提計畫的經費分攤標準，均是依據捷運審查要點計算，與雙北、高雄等捷運計畫並無不一樣的計算標準。