春節將至 政院出手穩物價 設立平價優惠專區

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農曆春節將屆，行政院副院長鄭文燦30日召開「穩定物價小組」會議，責請相關單位，密切監控各類農產品、春節應景商品與服務，以及重要民生物資市場供需與價格狀況，落實價格穩定措施，確保供應充裕、價格平穩；另持續協調零售通路設立平價專區、責成國營事業提供自有商品優惠，並透過「物價聯合稽查小組」嚴格把關商品價格變化的合理性，讓國人安心選購，喜迎新春。

行政院說，春節為我國最重要的傳統節慶，國人團圓過年，無論是自炊或外食，皆推升年節熱銷食材需求。農業部參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括：毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8％到23％、蔬菜及水果增加38％到73％、水產品增加30％、花卉增加188％，以充裕年節需求。

春節假期國人休閒旅遊活動熱絡，將帶動觀光景點餐飲消費需求，鄭文燦請農業部強化監測市場及產業情況，適時調配供應市場貨源，確保各類食材供應無虞，滿足各地區需求。

近期寒流侵襲，氣溫驟降，鄭文燦亦請農業部密切注意農產品寒害及受損狀況，針對受災農戶，協調地方產銷團體加強輔導復產，並提供必要協助，以強化農產品供應韌性。

另一方面，國人關心的雞蛋，農業部已持續協調養雞協會輔導蛋農，強化禽舍生物安全保護及保溫作業，降低寒害風險。此外，新母雞漸投入生產，雞蛋產能回復，每日供應量達2,430萬顆，可充分供應各通路及業者，滿足民眾消費需求。

行政院也說，春節應景商品價格大致穩定，政府持續攜手國營事業及連鎖通路設立平價或優惠專區，提供產品優惠，力求穩定物價。鄭文燦對此強調，對於年節需求量較大、民眾感受較深的春節應景商品價格變動，須密切注意、加強監測。經濟部已針對超市、量販店等連鎖通路，以及北中南11處傳統市場販售之佛跳牆、雞湯、蘿蔔糕、香腸、開心果及瓜子等應節商品價格進行訪查。經查多數連鎖通路已展開年節促銷檔期，提供各式商品優惠，應節商品供應充足，亦未有價格異常波動情形。

經濟部將持續掌握春節應景商品價格變動狀況，並責成國營事業配合穩定物價，如：中油公司汽柴油價格於春節期間（2月5日到18日）只跌不漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底不漲；中油直營加油站春節洗車服務維持原價；台糖公司民生用小包砂糖（1公斤）及沙拉油（3公升）零售價維持不變，並於全台自有通路蜜鄰超市同步設置平價商品專區，包含：食用油、有機米、肉製品等內外部品牌共約500個品項，優惠實施至2月底。

此外，經濟部定期訪查主要超市賣場民生物資價格情形，並與通路業者保持聯繫，全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康超市等主要超市及賣場，皆已設置優惠專區或以貨架標示折扣優惠，提供平價民生商品，歡迎民眾多加選購。

鄭文燦也說，重要民生物資之充裕供應與價格平穩，攸關國民生計及社會安定。跨部會「物價聯合稽查小組」將持續嚴查嚴辦囤積、哄抬、壟斷等不法行為，尤其針對年節應景商品，包括：熱銷年菜、美容美髮、汽車美容等，強化監測及評估價格變化的合理性，若有異常，即時啟動查處，防範不肖業者不當牟利，讓國人安心消費過好年。

另一方面，公平會籲請業者尊重市場競爭機制，切勿有共同決定價格等違反公平交易法規定情事，公平會將持續關注重要年貨商品、民生服務市況供應情形，若有異常即時進行調查，以遏止業者藉機聯合壟斷，行不法哄抬價格情事，保障消費者權益。