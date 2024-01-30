在台美商不滿意白皮書成效 國發會：溝通協調非一蹴可幾

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台灣美國商會白皮書是與台灣官方最重要的政策溝通平台，國發會據此與美國商會25個委員會定期召開會議，根據該會30日公布的「2024商業景氣調查」報告顯示，受訪企業對白皮書、政策溝通會議的綜效，出現顯著下降，從2022年到2024年以來，認為此一管道「某種程度上有效」的受訪者比例，下降11個百分點。

此外，約1／4的受訪者認為，減少官僚主義、並與國際標準接軌，是改善台灣營商環境的最重要領域。例如就有40％的受訪者表示，台灣的法律法規詮釋或施行不一致；72％商會會員認為，台灣與第二大貿易夥伴美國達成雙邊貿易協定對其業務非常重要，多數認為，「良好法規實務」一章是對在台業務最重要的部分。

國發會傍晚回應表示，政府除已要求部會定期檢視鬆綁不合時宜法規、落實法規預告期規定外，並將持續推動法規之國際調和。

至於針對國發會就商會年度白皮書所召開協調會議的成效評價，國發會表示，因商會近年對於台灣投資環境改善有更高期許，部份議題尚須更多之溝通協調，並非一蹴可幾，去年亦有多項議題，獲得商會已解決之評價，國發會將持續積極加強與商會的溝通及互動。

國發會強調，美國商會所提寶貴意見及調查結果，政府將納入未來總體經濟推動政策之參考，並依據「臺美21世紀貿易倡議」建立優良法制環境，也期許台美雙方持續深化在產業、經貿上的夥伴關係。