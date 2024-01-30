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禧榕軒大飯店春節住房抽萬元住宿券 漢服體驗遊「台版紫禁城」

  • 中時即時 陳韻萍
「臺南400春節限定住宿優惠就『宿』你」活動，農曆春節初一至初三入住專案房型，身分證字號有1個4或400三碼相連者，即享房價優惠。（禧榕軒大飯店提供）
「臺南400春節限定住宿優惠就『宿』你」活動，農曆春節初一至初三入住專案房型，身分證字號有1個4或400三碼相連者，即享房價優惠。（禧榕軒大飯店提供）

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2024台灣燈會安平燈區將於2月3日正式展開，燈會期間適逢農曆新年，加上今年是台南建城400年，一系列慶祝活動在台南遍地展開，吸引不少民眾到府城遊玩。禧榕軒大飯店推出春節限定的住房優惠，身份證符合資格者最多可享5折房價優惠；飯店特別跟台南土城正統鹿耳門聖母廟合作，房客可免費租借漢服拍照、到廟宇走春。

以百年榕樹命名的禧榕軒大飯店，第二度榮獲易遊網「2023最美都會飯店」殊榮，簡約時尚又富質感的房間以及在地小農食材所料理的日式餐食，受到不少遊客喜歡。迎接甲辰龍年春節到來，飯店推出「臺南400春節限定住宿優惠就『宿』你」活動，旅客身分證字號有1個4，於專案期間入住，可折抵400元房價；若身分證號碼有400三碼相連，可享房價5折優待，旅客一泊一食最低2950元。

此外，飯店也推出豐富的春節活動邀旅客一同參與，農曆初一至初三入住的旅客，每房贈送國華友愛新商圈100元美食券和景點門票，再加碼每房每日抽獎活動1次，最大獎為萬元住宿券。此外，房客還能免費參加大廳一系列春節活動，像是新春書法揮毫、憶回童年造型氣球、傳統技藝捏麵人和財神爺送歡樂等接續登場，旅客在飯店即可感受到濃濃的春節氣氛，與親友共度溫馨假期。

本次禧榕軒大飯店特別與台南土城正統鹿耳門聖母廟合作，飯店現場可免費租借漢服體驗，旅人可穿著傳統漢服到歷史悠久、有「台版紫禁城」美名的正統鹿耳門聖母廟拍照、祈福走春，感受400年前的府城舊時光。旅客於飯店社群平台打卡按讚還能獲贈二重港仁安宮皮革香符平安鑰匙圈。

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