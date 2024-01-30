2024金融科技主題式推廣活動出爐！鎖定「防範詐騙及金融犯罪」

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金管會定調今年的金融科技主題式推廣活動，鎖定「防範詐騙及金融犯罪」。金管會綜合規劃處長胡則華30日表示，今年的「防範詐騙及金融犯罪」主題式推廣活動兵分五路，包括：舉辦研討會、聯合自主實證、共創工作坊、鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證（PoC）等，藉由科技的力量提升金融機構在偵測、防範及應對詐騙案件的效率，並更有效地防範及打擊金融犯罪，保障民眾的金融資產。

金管會從2022年開始推出金融科技主題式推廣活動，2022年為「數位身分認證及授權」、2023年為「綠色金融科技」，今年則為「防範詐騙及金融犯罪」。

胡則華指出，五大推廣活動包括：一、舉辦研討會：金管會將邀請相關部會、專家學者，以及已利用科技打擊詐騙的金融機構等擔任講者，預計於4月舉辦以科技防詐為主題的研討會，由各單位分享防範金融詐騙的重點推動措施、具體案例及金融科技的實務應用等。

二、啟動聯合自主實證活動：金管會預計於第1季透過金融科技創新園區啟動「聯合自主實證機制」，選定「防範詐騙及金融犯罪」相關主題進行實證，由金融機構及科技業者運用隱私強化技術(PET)及人工智慧(AI)等科技，共同發展創新解決方案，同時邀請相關機關協助輔導業者並提供資源與建議。

三、辦理共創工作坊：金管會預計於第2季至第3季針對金融機構及科技業者舉辦共創工作坊，邀請專家學者就本次主題相關技術、法規或實務經驗進行授課，並安排實際操作或個案研討，透過組成團隊方式進行共創，提出防範詐騙及金融犯罪的科技解決方案。

四、鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證(PoC)：金融機構與金融科技業者於發展解決方案過程中，若有法規諮詢的需求，可與金管會進行雙向溝通交流；此外，創新園區也對進駐該園區的業者提供補助、法規健檢、商機媒合及數位沙盒場域實證等多元資源。若尚未進駐該園區的新創業者有意參與本次主題式活動，也可報名參加，創新園區將協助業者加入園區，並取得相關輔導及資源。

胡則華指出，今年「防範詐騙及金融犯罪」主題式推廣活動，預期效益包含一、促進金融機構與科技業者的合作，共同開發更有效的防範金融犯罪工具與策略；二、彼此分享最新的金融科技應用，提升業界對於防範金融詐騙的專業能力；三、建立跨部會及跨產業的合作平台，共同打擊詐騙及金融犯罪，四、增進公眾對金融詐騙的識別與防範意識，減少民眾受騙機率。

打擊詐騙為政府重要政策，金融機構協助執法機關防制金融犯罪為重要的一環，金管會期待透過舉辦一系列主題式推廣活動，結合相關部會、金融機構與科技業者的資源與專長，強化科技在防範詐騙及金融犯罪的應用，透過發展創新解決方案，更有效攔阻非法詐欺金流，保障民眾財產安全。