靜宜連續四年榮獲教育部「大專校院推動職涯輔導」全校類計畫高額補助 締造學生、企業與學校三贏

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靜宜大學再傳佳績！連續四年勇奪教育部青年署「大專校院推動職涯輔導全校類補助」高補助款，全國僅8校獲得！職產長魏清圳說，靜宜以「職涯領航，永續職輔向前行」為主軸，以四年一貫創新就業培力策略連結產官學等資源，全方位提升學生「探索力」、深化「軟實力」及厚植「求職與就業實力」，締造學生、企業與學校三贏新局。

魏清圳表示，靜宜協助學生從零哩啟航，在大一新生「職涯探索期」透過CPAS「職業適性診斷測驗」，協助自我探索瞭解性向及職涯發展。大二「職涯確立期」，藉由UCAN「共通職能診斷」，輔導學生撰寫「職涯學習規劃書」；協助瞭解產業趨勢訂定學習及就業方向。

學生大三「職涯強化期」，安排企業參訪與座並提供企業實習，提前體驗面試、熟悉職場環境與產業發展。大四「職涯接軌期」，藉由專業職涯顧問與業師協助完成特色履歷；透過產學合作及國內外實習，學生以四年一貫創新就業培力，快速掌握產業趨勢成為創新生力軍！

魏清圳指出，靜宜創新於各系所設立一名「職涯導師」，協助學生自我探索，定期強化教師的輔導及專業知能；同時規劃職涯導師帶領班級導師制度達到一班一職輔機制，並透過每年畢業生流向追蹤分析系統，瞭解系所未來出路。定期召開調查說明會成為擬定「提升就業」或「輔導升學」重要參考依據。

魏清圳強調，除一般學生外，校方也與原住民學生資源輔導中心及原民專班合作，以強化原民生的實習、就業、創業輔導及返鄉傳承。校方並運用台中跨境體驗示範基地場域，辦理創新人才工作坊等，培育電商人才成為跨國廠商國際招募人才重要管道！

因應時代潮流趨勢，靜宜承接台中市政府跨境體驗示範基地成立「國際智媒體影視學院」，提升學生社群行銷、新媒體使用技巧、品牌經營等職能競爭力。校方並邀請業師錄製數位職輔課程透過線上加強學習，「數位諮詢」服務更是一大特色，打造年輕人最青睞的「虛擬網紅」；透過多元角色與學生互動，提升學習興趣順利與職場接軌。

值得一提的是，因應政府2050年達到淨零碳排目標所需大量永續人才，靜宜職產處也積極開設ESG永續人才培育課程，並輔導考取證照，吸引許多校內師生及校外人士參與。

靜宜校方還結合12所大學與業界資源開設培訓課程與訓練，並透過64場青年前進重點產業工作坊，協助中市各大專校院大三、大四及畢業近2年的2200位青年學子，具備產業所需核心能力；培養青年學子在產官學合作中，提早洞悉產業發展趨勢勇敢築夢、圓夢！