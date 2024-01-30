林玉山台灣寫真線上互動展 今昔對照感受年代變化

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國立台灣美術館（國美館）為多元推展典藏品，以林玉山家屬捐贈的林玉山寫生作品及國美館典藏品，進行數位加值應用，推出「林玉山台灣寫生地圖與足跡－線上互動展」與「國美典藏數位博物館－我腦海中的地方，會真的存在」兩項線上展覽。

國美館陳貺怡館長表示，開發數位技術進行典藏展示，已經是博物館必須的選項。今天「林玉山台灣寫生地圖與足跡－線上互動展」及「國美典藏數位博物館－我腦海中的地方，會真的存在」的發表，不僅是國美館對疫情時代的應變，更是對傳統展覽模式的挑戰與超越。國美館有藝術家、藝術家家屬們的支持，將持續在藝術研究深耕，並在科技共融的領域中努力，繼續引領觀眾進入更加精采多元、豐富且有深度的藝術世界。

林玉山公子林柏亭表示，林玉山在與陳澄波相識後便經常投入寫生創作，對於國美館採用數位技術將林玉山寫生稿等作品嘗試以地圖、時代的方式整理呈現，實踐了典藏的研究與運用，得以進一步呈現林玉山寫生創作軌跡，同時今昔對照的內容還能讓觀賞者感受台灣不同年代的風景變化。

「林玉山台灣寫生地圖與足跡－線上互動展」是從林玉山家屬捐贈的林玉山寫生冊及寫生稿共694件作品中選件，在此次展中共展示了精選後的284件「台灣風景」寫生稿作品，將藝術家從台灣北部的鼻頭角至南部的半屏山及離島地區的寫生足跡具體呈現，作品內容包括地點風景、離島、山岳、海岸、泉溪河瀑布等五大主題。

另外一檔線上展覽，「國美典藏數位博物館」以「我腦海中的地方，會真的存在」為題，首波同步推出「時光迴廊」與「環境中的創作物」兩大全3D視覺主題的線上展覽。「時光迴廊」展出雕塑大師黃土水近年甫重新出土的〈甘露水〉，以及〈水牛群像〉與〈釋迦出山〉；「環境中的創作物」則是將實體的國美館「搬移」到虛擬實境，現實中的國美館打造一個藝術廊道，讓觀眾在前往國美館的路上即被展示品圍繞。在雲端，由國美館戶外「雕塑PlayGround」的「日光大道」、「風鈴小徑」及「綠蔭秘境」路線中，精選出10件雕塑置於曠野，參觀者猶如玩家一般漂浮，遨遊於奇幻曠野中，而國美館的建築也浮於空中，成為第11件作品－〈漂浮美術館〉。