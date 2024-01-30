逛逢甲夜市不可不知！ 逢甲大學揭露「超狂美食三祕密」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中逢甲夜市對觀光客或在地人都獨占鰲頭！逢甲大學統計學系30日公布2023年逢甲商圈統計分析結果，逢甲商圈「超狂美食三祕密」包括在大台中知名度及造訪頻率最高，消費者第一次到台中逛夜市選逢甲商圈占62％；消費者行動支付習慣大幅提升，占實際營業955店家的37.9％；手搖杯飲料等最不受景氣影響。

逢甲大學統計學系每年統計分析公布逢甲商圈發展趨勢及消費者行為等數據，至今已達16年，2023年分析結果出爐。

統計發現，在行動支付部分，逢甲商圈實際營業的955個店家中有362個（占37.9％）提供行動支付，其中「Line pay」有303家（占83.7％），只要是行動支付幾乎是「Line pay」天下，提供「apply pay」及「街口支付」僅約20％；消費者使用行動支付有68.5％，相較於2017年及2018年大幅提升。

「第一次到台中逛夜市，揪哪裡？」，根據統計結果，選逢甲商圈占62％，一中商圈及東海商圈則分別占31％及6％。造訪逢甲商圈的原因以「與朋友相聚」及「知名度高」為主，兩者在其他夜市商圈比率極低，顯示逢甲商圈的知名度相對於較高，且造訪頻率也是台中夜市商圈最高，達71％，其次為一中商圈。

「逢甲商圈最吸引消費者的是什麼？」，根據統計，特色小吃攤販、餐廳、手搖杯飲料及服飾類的占比較高，餐飲比例83.9％最高，顯示逢甲商圈的美食具有相當大的吸引力。

在各類商品物價感受度方面，餐廳及特色小吃攤販讓消費者感到「物價較高」，也影響了消費意願；手搖杯則在合理可接受範圍內。若預算有限下，會優先減少3C及周邊用品、美妝店及運動用品的支出，而手搖杯飲料、服飾及特色小吃攤販幾乎不受影響。