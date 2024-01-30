鋰業寒冬 陸三大鋰企去年利潤驟降六到八成

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新能源行業市場去年大幅調整，拖累鋰價一路下滑，直接衝擊鋰業獲利。大陸三大鋰企天齊鋰業、盛新鋰能、贛鋒鋰業30日公布2023年業績預告，淨利潤全都巨幅衰退六到八成。

盛新鋰能30日公告，公司預計2023年淨利潤人民幣（下同）7～8億元，年減85.59％～87.39％；基本每股收益0.76元～0.87元。盛新鋰能表示，去年受鋰電新能源行業市場環境影響，鋰鹽價格大幅下降，成本較2022年有所上升，鋰鹽產品的盈利空間被壓縮。

鋰業龍頭天齊鋰業的獲利也大幅衰退。該公司30日公告，由於鋰化工產品毛利下降，預計2023年淨利潤66.2～89.5億元，年減62.90％～72.56％。基本每股收益4.04元～5.46元。

天齊鋰業表示，去年受鋰化工產品市場波動的影響，企業的鋰化工產品銷售價格較上年下降，鋰化工產品毛利下降。鋰精礦售價較上年上漲導致公司控股子公司Windfield Holdings PtyLtd淨利潤增加，所得稅費用增加，少數股東損益增加。

另外，2022年度內，天齊鋰業參股公司SES Holdings Pte.Ltd在紐約證券交易所上市，公司因被動稀釋所持SES股權導致失去對SES的重大影響，產生由長期股權投資變為其他權益工具投資的投資收益，2023年度內無此事項，導致投資收益較上年減少約12億元。上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非經常性損益。

贛鋒鋰業30日公告，預計2023年淨利潤42～62億元，年減69.76％～79.52％；受鋰行業週期性影響，終端需求增速放緩，鋰鹽產品價格大幅下降，鋰礦原材料價格跌幅小於鋰鹽及下游產品價格跌幅，導致公司毛利率下降。