巧連智月刊引關注 台灣出版界力挺幼兒紙本閱讀

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《巧連智月刊》宣布將進行事業策略調整和月刊商品轉型，紙本恐消失引發家長關注，不少家長更搶在3月1日前以新訂戶搶購。

不少家長和出版人憂心兒童雜誌未來將在台灣消失，長期深耕幼兒教育與童書出版的信誼基金會以2022年經濟合作發展組織（OECD）的報告指出，據分析，倚賴數位閱讀的孩子，閱讀力恐不如閱讀實體書的孩子，且在網路資料搜尋與運用能力上，也優於依賴數位閱讀的孩子。

信誼出版社指出，對嬰、幼兒來說，透過紙本的親子共讀，不僅僅只是閱讀，更是親子間親密關係建立的橋梁，也是幼兒接觸環境、認識世界的開始。認為幼兒閱讀不妨透過親子共讀進行，透過書籍內容的詮釋、問答與對話討論，奠定孩子學習的基礎，以及探索世界的動機和好奇心。

出版人林彥傑分析，巧連智的冏境反應了紙本雜誌沒有新收入模式的難處，原有模式的收入規模則是愈來愈小，以巧連智而言，雖然附送的貼紙、玩教具是爸媽最愛的育兒神器，但也有最低印量的要求，否則單價就高到嚇人，在訂戶量日縮的現在，附近的玩教具也可能是成本的一大負擔。此外，若家長開始習慣拿APP或YT影音育兒，就很難期望幼兒願意靜下心來玩巧連智。

小魯文化執行長沙永玲表示，會更加強紙本童書的推廣，「小小孩還是要擁有翻閱紙本的手感和快樂啊！」