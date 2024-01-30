觀光署2／28 於雅加達設立台灣觀光服務處

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觀光署長周永暉30日拜會駐台北印尼經濟貿易代表處億霸（Mr. Iqbal）代表，他表示，印尼向來是觀光署特別重視的海外市場之一，為深耕印尼旅客市場，預計2月28日在雅加達設立台灣觀光服務處，強化台灣觀光推廣及資訊提供。同時，周永暉說，今年2月也會在印度孟買設立觀光服務處，拚年底、明年初成立雙印常駐的駐外辦事處。

周永暉指出，穆斯林旅遊市場潛力無窮，近年來印尼經濟成長快速且國際旅遊需求強勁，預估2023年全年印尼來台旅客約20萬人次。

而印尼擁有全球最龐大的穆斯林人口，全國約有87％民眾信奉伊斯蘭教，觀光署將於雅加達設立台灣觀光服務處，並透過線上、線下等多元方式進行台灣穆斯林主題旅遊推廣，來吸引印尼穆斯林旅客來台旅遊。

觀光署表示，會中雙方討論透過美食推廣、會展與節慶活動交流、以及推動民間團體合作等方式來強化雙方觀光合作，包括辦理美食節活動、推動台灣與印尼觀光民間組織簽訂觀光合作備忘錄，以及互相參加大型旅展，如台北ITF國際旅展及印尼ASTINDO旅展，期盼未來以公私協力方式擴大雙方觀光合作與加速雙方旅遊交流。

億霸說，穆斯林友善旅遊環境資訊的宣傳是吸引印尼穆斯林旅客來台的重要關鍵，並對台灣穆斯林旅遊環境提出看法與建議，同時也表示樂於推薦當地知名穆斯林網紅、KOL等，來協助觀光署布局印尼穆斯林旅客市場。