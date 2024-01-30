虛擬資產詐騙頻爆雷 黃天牧預告：專法9月出爐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

虛擬貨幣交易平臺頻爆雷，甚至通過洗錢防制法法遵聲明的台灣前三大「ACE王牌交易所」也捲入詐騙案遭檢警調查。金管會主委黃天牧30日指出，台灣對虛擬資產業者的管理，雖不是走在最前端，但循序漸進，從洗錢防制、訂監理原則、輔導業者成立公會，進程與他國一樣，他透露，雖然他任期只到519，無法斷言專法落實時間，但已委外對虛擬資產研究訂定專法的可行性，預計9月可出爐。

黃天牧指出，金管會在行政院指示下去年初成為虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）的主管機關，並開始要求虛擬資產平台業者要做法遵聲明，金管會也透過檢查、日常交流進行了解。

黃天牧表示，虛擬資產業者採循序漸進方式監理。去年9月26日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）」的十大指導原則，而投資性質的STO則由證期局監理，去年11月開始對業者啟動洗防檢查，也對這十項原則進行了解執行情況。

黃天牧坦言，台灣對虛擬資產業者的管理，不是走在最前端，但循序漸進、洗防、訂監理原則、輔導業者成立公會，進程與別國一樣，許多國家也是以洗防法為基礎。

去年下半年財委會許多立委認為，金管會僅要求業者做自律規範，對消費者保戶不足。黃天牧回應，金管會已邀集較具規模的虛擬資產業者交換意見，預估今年第一季會先成立公會。

至於專法，黃天牧指出，已委外對虛擬資產研究訂定專法可行性，可看看其他國家，就管理範圍與深度做更深入的討論，因此他特別希望委託的團隊用長遠眼光，不只看過去的發展，還要前瞻未來的變化，讓專法草案更具有前瞻、廣泛、多元性。