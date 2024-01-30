WTO示警調降去年和今年全球貿易成長預測

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鑑於全球經濟活動較預期疲弱，和紅海危機延燒，世界貿易組織（WTO）29日示警，可能調降去年和今年的全球商品貿易成長預測。

世貿在去年10月預估，去年商品貿易可望成長0.8％，今年加速至成長3.3％，但如今認為地緣政治緊張將干擾今年的貿易成長力道。葉門叛軍組織「青年運動」不斷攻擊紅海商船，造成全球重要貿易航道蘇伊士運河運輸受阻，引發世貿組織深切關切。

世貿首席經濟學家奧薩（Ralph Ossa）表示，去年與今年的商品貿易成長預測如今看來都「太過樂觀」。奧薩透露，世貿將在接下來幾個月內發布更新數字。

奧薩指出，去年第四季商品貿易成長表現較佳，但第一季卻年減1.4％，目前看來去年的貿易成長可能不到0.8％。歐洲的經濟表現遜於預期，而且大陸在後疫情時期的經濟復甦沒有想像中強勁。

在過去10年中，全球商品貿易皆見成長，唯獨2020年除外，新冠肺炎疫情在2020年重創全球經濟。

至於2024年，奧薩表示，多個全球組織調降今年的國內生產毛額（GDP）預測，加重世貿的貿易預測難度。此外，紅海危機帶動運價狂飆，可能推高消費者物價。儘管如此，奧薩認為今年的商品貿易將比去年強勁。

奧薩強調，國際貿易面臨諸多逆風，但全球經濟整體而言，特別是國際貿易一直保持韌性。若是紅海運輸中斷延續，歐洲的通膨壓力可能升溫，不過不會像疫情時期那樣造成巨大經濟衝擊。

有伊朗在背後撐腰的青年運動不斷利用無人機和飛彈對紅海商船發動攻擊，迫使航運公司改道非洲好望角，延長運送時間與成本，衝擊供應鏈。

美國與英國聯軍雖多次成功抵擋青年運動的衝擊，但美國總統拜登坦言，聯軍無法全面防堵青年運動鎖定商船。專家示警，蘇伊士運河運輸中斷和經濟成長減弱，可能在今年引發新一波通膨壓力。