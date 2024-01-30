歐元區上季意外躲過衰退 激勵歐元上漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

最新數據顯示，歐元區第四季經濟與第三季持平，意外躲過技術性衰退，消息激勵歐元上漲。

歐元區上季經濟表現優於預期，帶動歐元兌美元匯價30日上漲0.1％，報1.0845美元。歐元29日重挫至近7周低點，今年迄今累計下跌1.7％。

歐盟統計局30日公布，歐元區第四季國內生產毛額（GDP）初值經季調後與前季持平，優於第三季和市場預期的季減0.1％，勉強躲過技術性衰退。

昔日的經濟成長引擎、歐元區最大經濟體德國，如今卻淪為拖累歐元區成長的絆腳石。德國上季經濟季減0.3％，第三季經濟上修為持平後，亦躲過技術性衰退。

歐元區第二大經濟體法國上季經濟持平，西班牙表現意外強勁，擴張0.6％，比利時增加0.4％，義大利成長0.2％。愛爾蘭上季GDP下滑0.7％，在歐元區20國表現敬陪末座。

荷商安智銀行（ING）經濟學家柯林（Bert Colijn）指出，歐元區經濟現正處於德國引發的「長期低迷階段」，由南歐經濟體引領成長。德國深受全球商品需求疲弱影響，而重工業則飽受高能源價格打擊。

歐元區最新GDP報告凸顯歐美經濟成長差距擴大，美國去年第四季經濟擴張3.3％，大幅優於市場預期。

就全年而言，初步報告顯示，歐元區經濟去年擴張0.5％，反觀美國去年經濟成長率達2.5％。

隨著歐元區通膨逐漸降溫和歐洲央行開始降息，市場預期歐洲經濟今年可望慢慢復甦。儘管歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在日前的例會強調，現在討論降息為之過早，但投資人押注歐洲央行首度降息將落在4月。

歐洲央行去年12月預測，今年歐元區經濟估計成長0.8％。但標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）的看法就不這麼樂觀，基於地緣緊張情勢升溫和需求疲弱，預期歐元區今年展望仍面臨挑戰，上半年經濟活動大致維持停滯。