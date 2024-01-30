陸突啟用M503西向東航線 民航局：嚴正抗議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國大陸民航局30日晚間宣布，從2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。對此，民航局表示遺憾並嚴正抗議。

民航局說，有關中國方面片面宣布M503航路，由北向南飛航不再帶偏西飛航，以及啟用W122,W123航路由西向東飛行一事，因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，我方深表遺憾並嚴正抗議。

至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，民航局表示，後續將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。