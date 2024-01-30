主動型ETF 今年6月底開放有譜

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開放「主動式與多資產ETF」已列為2024年金管會施政重點。證期局局長張振山30日指出，金管會已在積極研議開放「主動式ETF與多資產ETF」，今年6月底會把方案推出，因為主被動各有優缺，有很多配套，以美國為例，主動資訊揭露有公開個股，也有不公開、也要部份揭露的，會商討優缺後再公布完整方案。

去年12月14日本報獨家披露金管會擬開放主動式ETF後，業界就引頸企盼能盡快開放，而金管會2024年新春記者會上證期局報佳音。張振山指出，今年的施政重點之一就是發展資產管理與協助產業，其中，精進創新板、興櫃制度協助中小企業籌資是第一季的重點，而第二季重點就是研議開放「主動式ETF與多資產ETF」，已請交易所、投信投顧公會表示意見，而日前交易所已將研究資料送回金管會正在研議中。

目前在日本、美國、韓國都已經有業者推出主動式ETF，張振山指出，各國的監理、開放背景各有優缺，要研議的範圍很多，包括：產品設計、資訊揭露規範、買回作業、流動性提供者、主被動式ETF對市場的影響等等都要考量，以美國為例，主動式ETF的「資訊揭露」就有3種：公開持股、不公開持股、部份揭露持股，相當複雜也各有優缺點，今年6月底會把研議結果做出定案，再對外公布。