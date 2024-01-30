2024台北國際書展2月開展 推廣多元閱讀

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2024台北國際書展將於2月20日至25日世貿一館舉辦，主題國為荷蘭，並規劃童書主題館、數位主題館、書展大賞館、文學書區、公民書區等。其中，公民書區將有一區擺放微型出版者作品，可看到市面上較難發現的出版品，凸顯臺灣出版多元與精采。

文化部為鼓勵讀者進場踴躍購書，加強對出版產業支持力度，書展期間購票入場民眾皆可獲得與門票同額的門票抵用金，入場當日於書展現場消費，不限金額一次性抵用；16～22歲青年於書展期間使用文化幣享免費入場，以文化幣在書展現場購買符合文化幣使用項目的商品，可享有使用2點送1點優惠。

其中，兒童主題館由甘樂文創策劃，呼應荷蘭主題國航海時代的歷史背景，模擬船艙、藏寶箱、碼頭、燈塔，環繞「船」為主題，現場乘著船，透過錄音工作坊、手偶DIY等互動體驗，一起創造新的閱讀航道。

數位主題館由貝殼放大執行長林大涵策展，打造一場互動的數位閱讀冒險，邀請讀者透過手機化身勇者進入未來森林，以AI即時生成技術分析個性、找尋夥伴、克服難關，建立屬於自己的專屬冒險之書。

臺灣漫畫館將以臺漫星際飛船概念策展，推出超過30部人氣臺漫，並提供民眾體驗三大數位漫畫平台優秀臺漫作品，還可至獨立空間享受臺漫影音沉浸體驗。

文學書區由國立臺灣文學館策劃，邀集在國內文學獎、年度選集深耕的九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等出版社一起響應，帶領讀者一窺文學典律生成的過程、成果及獨特價值。

「讀字公民」有精彩書本、旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車，還有超過40家出版社與NGO組織準備的書本與活動。另外，台灣獨立書店文化協會以「在場：人的重返」為主題，邀請31家書店進行集體創作錄製聲音，在展場以聲音為媒介探討書店在場╱不在場的雙重性，以及書店、書、閱讀可以在其中扮演的角色。

本屆首創戶外書展市集，分別於世貿展場戶外空間（A區，世貿廣場）、信義區公民會館四四南村（B區，眷村文化公園），以「浪人說書，職人造市」為題，激盪閱讀與文創的浪花。另外，呼應荷蘭主題國的策展焦點，規劃「永續．多元」主題書展，探索族群融合、性別平權及永續發展等議題，各活動區有明星作家，擴增直播室，透過網路直播提供遠距讀者參與書展。