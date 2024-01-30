保時捷喊「2035燃油車禁令會延後」：歐洲人不願買電動車

【中時新聞網 祝潤霖】根據《彭博社》報導，保時捷首席財務長盧茨·梅施克（Lutz Meschke）於25日晚間的Macan EV發佈會結束後接受採訪時表示，歐洲到2035年逐步淘汰銷售新型燃油車的計畫可能會延後。網友直呼「其實廢煤改核比電動車實際得多了」、「歐洲是會下雪的，電車目前難推好像不意外？」

根據《T客邦》報導，目前歐洲地區電動汽車訂單放緩，引發了人們對於歐洲是否按計畫淘汰燃油車的質疑。在《彭博社》的報導中提到，歐洲消費者正因為可靠充電網路的缺乏、持續高昂的價格和電動汽車補貼計畫的結束而望而卻步。

「現在有很多關於『燃油車禁令』的討論，我認為它可能會被延後！」梅施克25日談到了歐洲部分地區（如德國）電動汽車補貼「開倒車」的情況。「高階和豪華電動汽車製造商可以在沒有補貼的情況下開展業務，但是面向大眾市場削減補貼是錯誤的！」他指出，如果我們（未來）遇到的情況像現在這樣，歐洲人不願意購買電動汽車，那麼補貼也許會回來。「我們必須要看到未來出現陡峭的增長曲線。」

去年12月，德國經濟部宣佈原計畫實施到2024年底的電動汽車補貼計畫於去年12月31日提前結束，之前已經獲批的補貼仍將繼續發放，但自去(2023)年12月18日後不再接受新的申請，據了解，此舉是為了應對「預算缺口」。德國經濟部的發言人承認，這對於希望能拿到補貼的消費者來說是一個「不幸的情況」，但他們別無選擇，「因為已經沒有足夠的錢了！」

去年2月14日，歐洲議會通過了一項歷史性協議，他們在斯特拉斯堡以340票贊成，279票反對、21票棄權的投票結果，通過了歐委會和歐洲理事會達成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》。協議的目標是2035年開始在歐盟27國範圍內停售新的燃油轎車和小貨車。按照普通家用輕型車15年的使用期限，這項禁令將確保歐盟到2050年實現溫室氣體零排放。

臉書網友轉貼此則新聞並熱議「德國真的是豬隊友」、「根本就應該完全取消這個目標，德國是神隊友，直接解開因愚蠢而造成的困局」、「直達毀滅的神隊友嗎」、「其實主要國家廢煤改核就已經比電動車實際得多了，更何況電動車又不是真的比較環保」、「想想當初限制碳排放是誰提出的、原因是什麼？都是資本在操作」、「德國人是務實，誰跟你玩左膠家家酒啊」、「歐洲是會下雪的，電車目前難推好像不意外吧？」