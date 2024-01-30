華德示範型電動大巴 每輛主動降價60至100萬元不等

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交通部長王國材等人，30日參觀華德動能的電動巴士中港廠，車王電董事長蔡裕慶表示， 為加速市區公車客運業者汰舊換新，採購電動巴士，華德示範型電動大巴，每輛主動降價60萬至100萬元不等。與會的交通部路政司長林福山，也建議金融機構，可給予電巴業者的綠色貸款。

國內科學園區為符合ESG及私人企業，對於採用電動大客車，作為交通車有殷切需求，但現礙於法規要求，（如需配備「自動緊急煞車（AEB）系統」）而無法採購，現行車廠的華德，雖已在開發中，但仍需要一段時間。

蔡裕慶說，包括台積電及很多的企業，一直提出來公司交通車，要改為電動車的聲音，像台積電就有188輛，光是中型巴士數量很大，且公司人數持續擴增，交通車改為電動化，他們都很急迫，華德才提出廠商的建議案。

蔡裕慶提到建議修改法規，讓限制區域行駛的交通車，得採用低地板的電動大客車加裝座椅，作為交通車使用（有立位，即可不用加裝「自動緊急煞車（AEB）系統」）

華德已拿到示範型電動大巴，共計270輛。其中，已交車234輛，尚未交車36輛，公司未交車的主因，是客運充電場站因素所致。據了解，華德甲類電動低地板大客車，每輛1,045萬元上下（含5％營業稅、不含貨物稅）。

備受矚目的車王電集團轉投資34.43％股權的氫豐綠能，當場發表氫發電-台灣首套金屬板電池組，應用面包括長（增）程客運、遊艇漁船、載物／小型機具、中長程貨車／卡車、工業餘氫，去化發電等領域，讓車王電集團與氫能沾上邊。

蔡裕慶說，大陸擁有鋰礦的優勢，已被大陸壟斷，電動車電池若要去紅色供應鏈，一定要有新的電池，即下一代的固態電池。

交通部推動載具零碳排放政策，交通部長王國材表示，2024至2030年，交通部爭取到643億元的經費，分年度專案補助客運公司，將柴油公車，變成電動公車。王國材說，華德2020至2022年通過十項國產化的示範計畫，已開始量產，台灣2030年所有公車都要電動化。

蔡裕慶說，華德推出電動巴士，迄今超過15年，比大陸比亞迪，還早3個月通車，而推動交通載具電動化，民眾除期待公共交通淨零排放或節能減碳，更重要是青年就業非常多，且國產交通車輛，成為國內量產重要的淬煉場域。