新光金增資爭議！ 黃天牧發重話：注資無可迴避、不容打折

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金增資案爭議，金管會主委黃天牧今日對於新壽公開發出重話，新光金應該要辦理現金增資，是現在的經營團隊無法迴避的。

黃天牧這段期間對新光金的經營的觀察和期待，首先就是商場的競爭容或現實但是金融業經營有高度共同性，不同於一般企業，對於基於信任交付保費或存款的客戶，要以誠信為本，忠實地維護保護及存款客戶的權益，社會的信任才是金融機構最重要的資產。

這也回應，先前董事會對金管會承諾每年70億元的現金增資，現在經營團隊要認知金管會對這件事情不容打折扣，也必須要去履行。

其次，一般企業經營1960年到70年企業經營是股東利益至上，過去這10年企業經營已經走向利害關係人資本主義，應該要重視員工、供應鏈至客戶的權益，遑論金融機構是受金管會高度監理公益性的事業，不同於一般企業，對於基於信任交付保費或存款的客戶，要以誠信為本，金融機構與金控經營念茲在茲應該是保護保戶、客戶、投資人的權益，才是最高優先，而不是對於股東的損失與成本是什麼，金融機構經營要有這樣的理念。

金融機構有增資需求時主要股東理所當然要現金增資，沒有任何理由，雖然資金缺口不必然是大股東完全承擔，可以藉由發債或者經主管機關同意後由子公司上繳盈餘。但是如果金融機構是明顯的資金缺口，黃天牧表示，金管會所期待的是大股東要承擔責任、注資要承擔責任也是它們的義務。

黃天牧表示，股東表達願意現金增資新壽，這提案沒有辦法進到董事會，讓願意增資的股東沒辦法增資，目的為何？是否真的站在保戶的權益著想。金管會立場很明確，經營金融機構一份對保戶與大眾承諾與責任，表彰就是資金缺口時要優先注資。

黃天牧特別期待，金融機構經營要齊心協力，同舟共濟才能夠破浪前行。