金融業提3稅改！當沖降稅常態化 財政部：租稅優惠年限應適度

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金融總會在2023年度金融白皮書中提到有關3大稅制改革，包含建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）建立2.4萬上限列舉扣除額、金融營業稅從5％降至2％、以及當沖降稅從千分之3降至千分之1.5常態化。

根據主管機關回函顯示，針對TISA另設2.4萬列舉扣除額，財政部表示，金融機構存款利息每一申報戶享有新臺幣27萬元儲蓄投資特別扣除額（以現行郵政儲金一年期定期儲金存款利率 1.6％換算），等於本金超過1687萬元利息才會被課到稅；獲配股利也有二擇一的制度。

財政部回應，現行課稅規定已經較其他國家具鼓勵投資的效果，而且提供個人投資扣除額恐造成重複與過度優惠的疑慮。

有關當沖降稅從千分之3降至千分之1.5常態化，財政部表示租稅優惠應明訂實施年限，定期評估，不宜過度。各國對股票交易課稅制度不一，有僅些課徵交易稅、停徵證券交易所得稅，如台灣；有僅課徵資本利得稅如日本、美國、德國，亦有兼課徵交易稅及資本利得如香港（以投資為專業者）、新加坡（以投資為專業者）、韓國、英國。

當沖降稅是否常態化，財政部表示，涉及我國資本市場，長遠發展之衡平及租稅公平，允宜定期綜整利弊審慎評估。不過相關措施即將在2024年底落日，是否可延長實施，財政部表示，還需視金管會是否提出稅式支出評估報告，目前未有特別立場。

金融營業稅從5％降至2％的建言，財政部態度就相對緩和，表示將參考金管會意見，並視我國金融產業發展情形、國際間金融市場風險與挑戰、政府整體政策及財政狀況，通盤審慎評估。