陸突取消M503北向南飛行偏置 民航局嚴正抗議、討論後續處置

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大陸國台辦今晚突拋出取消M503航路由北向南飛行偏置，並啟動W122、123航路由西向東飛行，未來航班將更貼近海峽中線飛行，交通部民用航空局表示，深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。

M503航路貼近海峽中線，從規畫到大陸宣布生效，兩岸已爭執多年，2015年3月兩岸經溝通後，陸方啟用航路，運行由北向南的航班。2018年1月，大陸民航局突宣布M503由南向北，以及W121、W122、W123等3條航路啟用，兩岸再度陷入緊張。

目前M503航路上的航班，被安排飛在偏西6海里處，而W122、123銜接航路，只有由東向西飛行。如今大陸宣布M503由北向南飛行的6海里偏置取消，讓航班更貼近海峽中線，W122、123也將開始由西向東飛行，飛行方向將是面朝台灣。

民航局回應，有關大陸方面片面宣布M503航路，由北向南飛航不再帶偏西飛航，以及啟用W122、W123航路由西向東飛行一事，因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，我方深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，民航局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。