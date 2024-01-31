萬群地產董座：未來2年房市價穩量也穩 房價緩步上漲可期

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中台灣不動產代銷龍頭-萬群地產30日晚舉辦尾牙宴，席開60桌，場面盛大且熱鬧！萬群地產董事長謝坤成致詞時表示，總統大選過後，預期未來2年房市會是好光景，呈現「價穩量也穩，房價緩步上漲！」

謝坤成同時呼籲政府，應該鬆綁銀行對建商的貸款成數，「資金是經濟的活水需要流通，且限貸政策與炒房關係甚少，政府應該要多聽業界的心聲，照顧中小型建商。」

根據市調統計，萬群地產2024年至今接案量已達558億元，加上線上銷售與即將進場個案，總銷金額高達1,178億元！萬群地產建商客戶群包括達麗（6177）、櫻花建（2539）、豐邑、富宇、國雄、親家、允將等數十家。

其中，2024年最大案量為允將建設七期商辦案，總銷165億元；還有櫻花建設「柳川之櫻」，總銷35億元、聚佳建設「太平育賢段」總銷25億元、國雄建設「員林大明段」65億元、國雄建設「沙鹿紅竹段」88億元、泓瑞建設「南區樹仔腳段」80億元、富宇建設「13期廣明段」50億元、達麗建設「西屯何安段」50億元。

此外，萬群地產線上銷售案包含富宇建設南屯「市政大道」總銷260億元、富宇建設豐原「大宅豐鼎」總銷100億元、櫻花建設北區「科博之櫻」總銷30億元、親家建設「中央公園」總銷85億元、允將建設大肚「青曦」25億元、豐邑建設水湳「PARK ONE」總銷120億元，合計約620億元。