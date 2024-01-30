大陸分析事故頻發原因 曝這3心態釀禍「沒吸取教訓」

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大陸央視《焦點訪談》30日報導，大陸近期多地發生多起生產安全事故，造成重大人員傷亡。應急管理部安全生產綜合協調司司長汪崇鮮表示，今年以來不到兩周內，河南、江西等地連續發生3起重特大事故。江蘇、福建、山東、山西等地接連發生粉塵爆炸、石化、火災、道路交通等重大涉險事故，多發連發態勢安全生產形勢異常嚴峻。

江西新余市渝水區1月24日臨街店鋪火災，39死9傷。河南南陽方城縣獨樹鎮英才學校宿舍19日火災13人遇難。2023年11月16日山西呂梁市永聚煤礦辦公樓火災26死38傷。

江西新余市通報事故原因，失火建築地下一層冷庫裝修時，施工人員違規動火施工起火。

大陸國家消防救援局消防監督司一級指揮長胡安雄分析：這起白天火災造成重大傷亡，施工人員沒有相應資質，施工現場沒有落實有效安全防護措施。現場地下一樓冷庫頂棚、牆面和立柱都已噴塗完聚氨酯泡沫材料，也就是保溫材料，這類材料特點是點火能量小，特別容易引燃，而且燃燒後會產生大量一氧化碳、氰化氫等有毒煙氣。

火場中，安全出口數量不足，疏散通道被占用堵塞，人員密集場所門窗違規設置防盜網和看板，應急廣播、應急照明和疏散指示標識損壞沒能發揮作用等，這些也都影響了人員疏散，造成逃生困難。

河南南陽英才學校小學生宿舍火災，據有關規定，中小學校每間宿舍居住學生不宜超過6人，每人使用面積不小於3平方米。但起火學生宿舍建築面積約54平方米，住宿學生卻多達33人，人均占用面積約1.6平方米，住宿人數超員。

胡安雄解讀，這類場所火災容易傷亡，中小學生防火安全意識和疏散逃生能力不足。有時為方便管理，會在外窗加裝防盜網、鐵柵欄，或夜間把宿舍大門鎖閉，給火災時疏散帶來困難。學生宿舍的亡人火災一般發生在夜間，會造成火災發現晚、報警晚、疏散不及時。

針對江西新余臨街店鋪特別重大火災事故，大陸國務院成立調查組，要求地方政府迅速開展「九小場所」消防安全隱患排查整治。

胡安雄稱，「九小場所」是對規模較小生產經營場所統稱或泛稱，包括小的學校、幼兒園、小醫院、小商店、小餐廳、小網吧等等。因場所較小，為了節約成本，往往有違建夾層、違規住人、違規存放物品，形成「三合一」，增加亡人火災風險。這類場所空間受限，往往會私拉亂接電線，安全出口本就不足，有的還在疏散門窗上鎖，消防設施相對單一，一般只有滅火器。經營業主和從業人員安全意識相對較弱，消防技能也相對不足，往往既是火災肇事者、也是受害人。

近期幾起火災，充分暴露出一些地方和企業安全發展理念樹得不牢，重效益、輕安全，存在麻痹思想和僥倖心理，沒有吸取以往火災教訓、屢屢重蹈覆轍等問題。針對近期國內連續發生的重大和特別重大火災事故，國家消防救援局決定從1月26日起至3月底，在全國組織開展消防安全集中除患攻堅大整治行動。

此次大整治行動以「九小場所」、多業態混合生產經營場所、人員密集場所3類場所為重點，集中整治違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和看板3類凸出問題。

胡安雄表示，堅決整治占堵消防通道、封閉安全出口、違法違規作業等突出風險隱患，壓緊壓實各級各部門尤其是基層末梢安全責任，著力提升社會單位自主管理能力、從業人員應急處置能力和居民群眾疏散逃生能力，堅決防止和遏制重特大火災事故發生。