陸應急管理部積極引導地方政府 避免「一刀切」禁放煙花爆竹

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澎湃新聞報導，大陸應急管理部網站30日晚消息稱，多年來，該部會同相關部門積極引導地方政府因地制宜、依法依規制定當地煙花爆竹禁限放政策，避免「一刀切」全面（全區域、全時段）禁放煙花爆竹，以滿足民眾對民俗文化需求和對美好生活嚮往。

大陸應急管理部答覆十四屆全國人大一次會議代表龐國明關於修訂完善煙花爆竹安全管理條例的建議。大陸應急管理部聯合公安部、市場監管總局組成督導組，赴臨時「禁改限」的天津、全域禁放的河北、主產區湖南等3省（市），開展煙花爆竹安全生產工作明查暗訪，確保春節期間煙花爆竹安全形勢穩定。

關於修訂完善大陸《煙花爆竹安全管理條例》方面，應急管理部答稱，多年來，應急管理部會同相關部門一直大力推動煙花爆竹行業安全發展、高品質發展。

2013年以來，煙花爆竹安全監管部際聯席會議多次專題研究煙花爆竹生產、經營、運輸、燃放實行分類管理，針對不同類別煙花爆竹的危險特性，科學制定管理制度，積極引導地方政府廣泛聽取群眾意見、權衡利弊、科學評估，因地制宜、依法依規制定當地煙花爆竹禁限放政策，避免「一刀切」全面（全區域、全時段）禁放煙花爆竹，滿足民眾對民俗文化需求和美好生活嚮往。

2018年，應急管理部、公安部、交通運輸部、市場監管總局聯合印發的《關於做好煙花爆竹旺季安全監管工作的通知》（應急〔2018〕110號），明確地方政府要科學合理制定煙花爆竹禁放、限放政策，引導有燃放意願的人民群眾依法、安全、文明燃放煙花爆竹。

此外，關於及時推出相關煙花爆竹產品標準的建議，應急管理部稱，工業和資訊化部、公安部、應急管理部、市場監管總局等部門協同推進強制性國家標準《煙花爆竹安全與品質》（GB10631）修訂工作，積極探索按照不同危險程度實行分類分級管理的原則，考慮城市建築密集區、未成年人燃放需求，進一步細化調整煙花爆竹產品的分類、分級、藥量、規格、藥物成分、環保性能、安全性能、燃放性能、結構和材質等，嚴格產品藥量限制、規格結構等安全技術指標，提升各類煙花爆竹產品的安全係數。

其中，將「加特林」產品畫歸為吐珠類同類組合，從產品結構、藥量和標誌等方面進行明確規定，為提高產品安全品質提供標準，為安全品質監管執法提供依據。