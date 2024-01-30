超市量販攻過年祭祀商機 可以吃的金銀財寶、超巨發糕麵龜討吉祥

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台灣每年拜拜商機超過500億元，年節祭祀也是過年頭等大事之一，包含除夕「辭歲」、初四「迎神」，及家家戶戶的祭祖等，都攸關每家整年的運勢。超市量販看好龐大祭祀需求，除了往年必備的三牲、熟食料理、水果組合等食材，更將點心做成「可以吃的金銀財寶」，還有超巨大發糕、巨大麵龜等趣味品項，讓祭拜吸睛又有新意。

全聯推出多款祭祀品項優惠，包含拜拜用品、零食、傳統小點等，並把傳統與現代結合，讓祭祀糕點也有新意，將拜拜用的金元寶、有求必應擲筊變成糕餅，及三牲全雞、全魚、豬肉做成素食餅三牲，包進鳳梨醬餡，可愛討喜、有吃有保佑。

全聯表示，為求造型維妙維肖，在模具開發下了許多工夫，好比金元寶非單一壓模即可，而是須以3個模子同時壓合，才能做出帶有漂亮腰身的立體感；而烘焙時間也是學問，像是全雞的雞翅膀和頭部、金元寶的高度較高，得仰賴老師傅調配時間，才能烘烤出和諧一致的色澤。另年節時髦供品，還有加入傳統米食的全聯We Sweet創意紅龜粿、草仔粿，小巧可愛，顛覆傳統外型，將米食文化貼近日常。

全聯即日起至2月4日每周六日，及2月7日、2月8日小年夜，於實體門市使用PX Pay或全支付，單筆每滿1000元共贈800限時福利點。

大潤發搶攻祭祀商機，除了金紙香、水果組合外，更應景獨家推出超巨大「發糕」、「麵龜」等傳統品項，讓年節祭祀添趣味。大潤發表示，發糕外型發得愈大、裂痕越深，象徵新的一年大發，是除夕拜拜不可或缺的供品，為此今年推出約2.7公斤「特大發糕」，約一般發糕的10倍大；另個品項巨大麵龜，其圓形形狀有團圓之意，這次推出4倍大的巨大造型；還有因應龍年的龍型蛋糕，是由大潤發26年烘焙師手工製作。

另外，拜拜必備的三牲，大潤發也有「麵包三牲」，過往麵包三牲開賣10天就銷售超過千個，今年特別改成雞、豬、龍蝦，超吸睛的龍蝦造型也造成各店搶購。大潤發預估這波年節檔期，約可較去年成長2%，2月3日至2月8日單筆滿2000元，送9折現金抵用券。

愛買量販推出現成美味熟食料理，可直接上桌祭拜，2月15日前包括炸肉捲、花枝捲和蝦仁捲、炸金魚、酥炸骨腿、滷豬腳片、原味黑糖發糕，及日式輕鬆蛋糕等均有特價；生鮮區也有新鮮拜拜食材促銷，包含國產整支土雞、大金目鱸魚，還有網購暢銷紐西蘭優質羊肋排等。

家樂福包括拜拜三牲組合、大香腸、拜拜魚、古早味傳統蛋糕，及烤帶爪肉雞等也均有促銷活動，讓拜拜更有誠意。