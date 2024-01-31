家中堆滿書怎麼辦？ 收納顧問：不要強迫家人丟書，而是做這件事

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在物品整理中難度最高的品項之一就是書本。

按照使用頻率分類雖是整理鐵則，然而書籍根本無從判斷。因為工作性質需要很多書，或是想過著被書本環繞的生活……很多人的生活根基就是書籍。

事實上，我家雖然有許多紙本書，卻沒有書櫃。

我對珍惜實體書並沒有異議，卻對使用書櫃管理書本抱持疑問。而且，我認為一本書都不必丟，只要丟掉書櫃便足以達到整理房間的效果。

亨利．佩特羅斯基（Henry Petroski）的著作《書架：閱讀的起點》（The Book on the Bookshelf）曾提到，書本的存放方式自古以來五花八門，包括「用鍊條綁起來」、「用繩子綁在讀書臺上」、「鎖在箱子裡」等，隨著中世紀印刷術發展，才開始像現在這樣放在書櫃上保存。

隨著家用書櫃普及化，書商為了增加銷售量，運用一項心理策略——若人們也用書櫃存放書本，就會試圖想塞滿。

確實，在書店或圖書館選書時，或是想向訪客展示自己的收藏時，能一眼看見所有書脊的書櫃相當方便。然而書櫃對日本住宅來說，算是高度偏高、不容易觸摸的家具，儘管擺在起居空間內，平常會摸到的部分不過幾％而已。

如果是足以擺設大型家具的寬敞住宅就無所謂，但是對於居住空間有限的日本住宅而言，將所有書本陳列出來的收納方法相當奢侈。

此外，地震時，書櫃容易倒塌，因此為了避免被壓到，擺放的位置也會有所限制。而且書本容易積灰塵，擺在高處的書還會直接受到日光燈的照射，紙張逐漸劣化。

從視覺刺激與空間裝飾的觀點來看，書背的文字與色彩資訊量過大，每次經過書櫃時都會被其吸引，有礙居家工作的專注以及放鬆時光的療癒。

書籍持有者或許會認為：「不，光是看到書本就很開心。」不過，站在對書沒興趣的家人角度而言，那些不過只是既五顏六色，又會帶來壓迫感的紙塊。

將書本分開放置

我認為，如果珍惜書本，就不應該塞滿書櫃，而是要分散放在適當的場所，不會馬上閱讀的書請收進有蓋子的收納箱。

短時間內不會閱讀的書，可以按照儲藏室大小，選擇尺寸剛好的塑膠抽屜櫃收納，如此一來，不僅比書櫃還要省空間，還能避免灰塵與日晒。若要長期保管，建議放入乾燥劑也比較安心。

我會像衣物換季一樣，把現在要讀的書擺在餐桌旁的置物櫃、廚房、浴室及玄關，且用書立架立起。

擺在浴室的書本，可以在泡澡時隨手拿來看；放在廚房的書，能趁燉煮料理的十分鐘閱讀；擺放在玄關的書籍，則方便外出時順手拿走。讀完後不會再看的書，請拿去與儲藏室抽屜櫃裡的藏書交換。

這種定期更換書本的作法，如同策展一樣，對閱讀愛好者來說，是相當愉快的時光。

如果儲藏室裡沒有空間可以放書，麻煩仔細檢查衣物與書本等，若有不需要的便處理掉，試著努力擠出空間。假如仍騰不出空間時，請善用私人倉儲等外部收納服務、捐給圖書館或公司、送或借給朋友、拿到跳蚤市場販賣等，透過丟棄以外的方式挪出家中。

特別建議處理掉會勾起特殊情結的書本。

例如：準備托福考試（TOEFL）卻失敗，導致家中堆滿大量英文教材時，可能會產生「如果丟掉這些書本就學不好英文，無法原諒輕易放棄的自己」的恐懼，進而不敢處理。然而，這些書籍不僅占空間，每次看到封面時便會感到自我厭惡。

參考書與商務書籍等在二手市場的流通率很高，無論是賣掉還是買回來都很簡單。以我個人的經驗來說，大學時代用三千日圓買來的統計學教科書，畢業時拿到Mercari二手平臺，並以一千日圓賣掉。結果出社會後，再度用一千六百日圓買下，遇到挫折時，則以一千兩百日圓賣掉——一本書就這樣在我家反覆進出。

而且隨著買賣時機的變動，有時賣價會高於買價，與其把會造成特殊情結的書本放在家中，不如儘早賣掉，等哪天有心想學習時再買回來，心情也會比較輕鬆。

別要求家人丟書，而是請對方更動配置

伴侶很喜歡書本的時候，說出：「為什麼要買那麼多書？ 這些幾乎都沒讀過吧？」會傷害家人那顆愛書的心。

然而，考量到家中格局與打掃的方便性，書櫃越小，全家人能用的空間就越寬。大型書櫃會占據0.5坪以上的面積，只要放棄用書櫃收納的堅持，就能空出夫妻倆的辦公空間，甚至還有機會騰出做瑜伽或伸展運動的地方。

是否捨棄書本，應由持有者判斷。不過，仍可從空間活用與防災觀點出發，和家人討論是否能撤除書櫃或是換小一點的。