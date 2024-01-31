聰明避開「窮忙地雷」 請捨棄無謂的努力

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努力的人最美，大家對這點都毫無異議。

只不過，你現在所做的努力正不正確，仍有檢討的空間。至於正確或不正確，該如何定義呢？

是想讓誰看見你努力的姿態嗎？是想展現成果嗎？

似乎有必要根據你的目的，在一開始思考一個問題：究竟需不需要努力？

常見到許多人，將「努力」這件事變成一個目標。

認為「無論如何都必須努力」 「只要努力就會一帆風順」 一直逼自己努力。

越是這樣的人，往往會沉醉於「十分努力」的自己，對自己「十分努力」這件事感到滿足。

你現在是為了什麼而努力呢？

努力的人最美，但是並不表示不顧一切全力以赴就是好事。「自己想做什麼」、「想要達成目標應該怎麼做」，當你釐清這幾點之後，如果努力是必要的手段，努力才有意義不是嗎？

比方說，過去曾有人公開分享「長期讓孩子食用市售的離乳食品」的看法，結果反對聲浪此起彼落，遭到眾人一陣撻伐。有人還在Twitter 上推文表示，「將冷凍食品端上餐桌就是一種『偷懶』的行為」，一度引發熱議。

這讓我想起在英國留學時，曾經聽過這樣的笑話：「英國媽媽的味道就是微波爐的味道。」

英國並沒有日本這樣的料理文化。住在英國的時候，最令我震驚的就是超市裡冷凍庫擺放的比例，我覺得應該有高達一半左右。

儘管如此，我的英國友人們還是健康地長大成人了。

坦白說，一個人的時間及能量是有限的。

對於努力工作養育孩子而筋疲力盡的人來說，如果連下廚做飯都要全力以赴的話，真的有意義嗎？每天親自下廚努力做飯，真的是正確的做法嗎？

如果凡事都必須努力，結果父母親因為這種壓力影響心理健康，對於孩子的健康也無暇顧及了。

而且有些人還覺得，有必要讓其他人體會一下自己經歷過的辛苦。

但是這麼做的話，時代就無法進步了。

舉例來說，如果想正確計算出多少錢，與其用人工一張兩張地數，倒不如用點鈔機會算得更快更正確。相信不會有人因為你用機器點鈔，便認為「你不重視金錢」吧。

譬如我們還是學生的時候，老師都會要求我們翻辭典查單字的意思，但是你到現在還會這麼做嗎？畢竟用手機查的速度更快，所以與其訓練快速查閱厚重辭典的技巧，將這些時間用在其他地方反而更有意義。

今後的時代，「人們努力做過的事」，應該都會逐漸被機器人取代。

話說回來，究竟機器人是為了什麼才會出現在這個世上，就是要讓世界變得更便利、更安全。如果讓AI 來做更萬無一失且更快速的話，這項工作就交給AI吧，讓人類去做只有人類才能做到的事，這並不是什麼偷懶的行為。

完全不思考目的的話，就會覺得努力是必須。

但是連自己根本不必去做的事情、自己怎麼都做不好的事情，也要花時間和精力去做的話，便稱不上是「正確的努力」。沒必要凡事親力親為，所以要善用科技，或是麻煩身邊的人去做，這樣才會有效率。

總而言之，努力只是一種手段。如果不用努力也能達成目標的話，這樣也不錯。

捨棄無謂的努力，專注於現在只有你能做到的事情，就能一步步實現你的目標。