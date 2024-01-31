集中火力鑽研喜歡的事物 不拿手的請交給別人

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這世上有很多事情，你都必須盡力而為。

比方說除了英文之外，最好還要會說中文、西班牙語、法語。而且不僅要學習外語，如果還能學習法律、科學、政治會更好。

但是你並沒有足夠的時間完成這一切。也許你可以懂得皮毛，但是凡事都要深入學習達到同一水平，卻是極為困難的一件事。

照理來說，每個人都有拿手的事，也有不拿手的事，然而許多人卻只關注「自己不足的部分」。

而且他們凡事都認為是自己不夠用功的關係，於是涉足各種領域。像這樣不夠徹底的努力，很少會得到回報。

另一方面，努力必有回報的人很清楚自己要做什麼，不要做什麼。並將精力投入到自己下定決心要完成的事情上。

所以才有圓椎體的出現。它不是圓球，有凸起的部分和沒有凸起的部分，外觀並不圓滑。

我成為劍橋大學的研究生後，第一項作業要提出的論文，主題就是「才智是否只有一種」。

就像建築師與運動員的才智無法比較一樣，每個人需要的才智都不一樣。空間識別的才智、自由活動身體的才智、語言的才智、數學的才智……如果每個人的才智都一樣的話，就不會創造出有趣的東西，有趣的東西還是得由不同個性的人才能創造出來。正因為你會專注在一件事情上努力研究，所以顯得與眾不同，能夠擁有比別人突出的能力─我在論文中提到了以上這些內容。

如果大家的水平一致的話，就無法互相幫助了。

因為有專家及擅長該領域的人存在，向他們諮詢才有意義。而且專家有不擅長的領域也是天經地義。能夠成為一名專家，並不是因為凡事付出一樣的努力，而是因為自己選擇了專長的領域，並且在這方面投入了大量的精力與時間，才會成為一名專家。

我是在考大學的時候，捨棄了凡事都要達到同一水平的想法。

我對數理不拿手，所以專攻靠日文、英文、日本史成績就能錄取私立大學。那時我心裡想的是，如果利用考前有限的時間專心復習五個科目，所有科目都無法準備周全。

把時間花在精挑細選的科目上，這種學習方式肯定不合常理。身邊的人也會跟我說：「針對不會的科目應該要想想辦法才對」。但是讓所有科目達到同一水平的目的是什麼？就在我自問自答時，因為回答不出來，於是便斷然捨棄這種想法了。結果，我還是一次就錄取了理想中的大學。

做選擇的時候，等於是不做某些選擇。這樣才能專注在重要的事情上。

最重要的是，要將時間這種有限的資源投入有限的範圍，才容易展現成果。放棄與考試無關的科目，將精力投注在必要的科目上。要徹頭徹尾忽視不相關的事物。

不是只有參加考試，許多時候你也要掌握自己的優點和缺點。

如果很難做到的話，不妨試試下述兩個方法。首先問問別人，雖然你很清楚自己的缺點，卻很難看出自己的優點，但是其他人卻能意外地冷靜幫你分析出來。

接下來你要想想看，自己可以一直做下去卻不會感到辛苦的事情是什麼。如果你會馬不停蹄讀完客戶服務的相關書籍，可是有關政治的書一下子就讓你昏昏欲睡的話，可見你對客戶服務具有濃厚興趣，而且我相信你一定會喜歡這方面的事情。

凡事都做得不夠徹底的話，最終無法深入鑽研。

在努力與放棄之間取得平衡，是很重要的一件事。希望大家要集中火力鑽研自己喜歡的事物，努力發展自己的特質。