當沖降稅常態化 財政部搖頭

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當沖稅率減半成效

金融總會30日公布2023年金融建言白皮書主管機關首次回應，券商呼籲修正「證券交易稅條例」相關規定，將上市櫃股票當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5徵收常態化，財政部暫持否定態度。

金融業者認為，當沖稅率減半吸引投資者進場交易，無論景氣循環或市場多空，當沖交易比重皆維持穩定，故當沖屬「中性政策」，除提升證券市場流動性及增加證券交易稅收外，也有利營造上市櫃公司更優質的籌資環境，但當沖稅率減半屆期前，是否繼續延長的不確定性，易造成投資者臆測或退出市場，呼籲將當沖減稅常態化。

財政部回應金融建言白皮書表示，2017年時是因為當時證券市場成交量偏低，影響資本市場籌資功能，當沖交易可提升市場成交量能及流動性，帶動其他投資人投入市場意願，才實施當沖稅率減半。因為當沖降稅是特定政策的租稅優惠，應明定實施年限並定期評估，「不宜過度」。

財政部強調，實施當沖降稅措施，大幅降低當沖交易成本，雖有助股市成交量增加，具活絡證券市場功能，但也可能擴大股價波動及非理性投資行為，這項政策是否常態化，涉及我國資本市場長遠發展的衡平及租稅公平，應該要定期綜整利弊審慎評估。

金融建言白皮書指出，自2017年4月28日實施上市櫃股票當日沖銷證券交易稅稅率減半以來，已成功帶動整體證券市場交易量能，提升市場流動性及周轉率，也已二度延長實施年限，並於2024年12月31日到期。

統計首次當沖稅率減半期間，日均成交值1,527億元，第一次延長及第二次延長至2023年7月，日均成交值各為2,670億元及3,161億元，皆較實施前一年的992億元顯著成長。

金管會證期局局長張振山在金管會新春記者會中指出，證交所在今年1月底已將稅式支出報告出來，會與財政部密密切聯繫。

金融建言白皮書中也呼籲金融營業稅降稅，立院法制局日前公布研析報告支持降稅，財政部則回應，仍要「通盤審慎評估」。