美財報周鬧封關 13勇士抱股過年

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13檔擁抱美財報概念股過年

決戰美股超級財報周，1月31日開始連續三天，有多家美國AI科技巨頭公布財報，其中五大巨擘谷歌、超微、微軟、高通、蘋果，與台鏈關係最為密切，概念股將跟著台股封關收紅做最後的衝刺，法人並建議可依各機構做出的評等與目標價布局，抱股過年。

綜合內外資券商看法，篩選與這五家巨擘財報相關的概念股，計有技嘉、全新等13檔，「買進」評等有廣達、台積電、技嘉、緯穎、大立光、華通共六檔。

「持有」評等則有勤誠與鴻海，「中立」評等為全新與穩懋；「逢低買進」評等有英業達、南電、欣興。

綜合萬寶投顧董事長朱成志、台新投顧副總經理黃文清看法，AI相關概念股更為看好，如廣達、英業達、勤誠、台積電、技嘉、緯穎等，其餘個股與蘋概股則相對較持平看待，蘋果進入淡季，今年以來股價不如AI巨頭突出。

華南投顧董事長儲祥生、國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美股已經公布財報的大廠如德州儀器、Intel等對未來展望保守，主要應用是手機、PC／NB、車用等產業，整體大環境不景氣下AI最熱，像是財報報喜的美超微（Supermicro），還有接下來將公布的科技巨頭，預期也是樂觀偏多。

蔡明翰認為，台積電法說會正向，釋出今年營收可望增加2成的利多，而這五大科技巨擘都是台積電客戶，尤其蘋果占台積電營收超過兩成最大，其他大部分可能不到1成，因此在台積電看好今年營收的同時，大部分的科技巨頭營收應都表現不錯。

儲祥生指出，由於美股仍處多頭、續創新高點，帶動台股緩步往上推、預期封關前萬八上下震盪，美國聯準會利率決議預期也對股市帶來利多，不排除將升息說法拿掉、縮表政策進行調整，只是美國通膨數PCE等均放緩，但就業市場依舊強勁，外界對3月降息預期已經下降、最快降息時程應延後至5月。