黃天牧期許 金融業居高思危

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黃天牧談2024年金融施政監理

黃天牧談2024年金融施政監理

2023年金融業表現亮眼，金管會30日新春記者會揭露全年金融業稅前盈餘達7,036億元，較前年成長47％，創下歷史次高佳績。金管會主委黃天牧強調，獲利提升不代表承平時期，「巨變只在朝夕之間」，他點出五大風險，並以易經中的「亢龍有悔」提醒金融業要居高思危，對獲利「樂觀期待，審慎注意風險」。

黃天牧表示，金管會2004年成立以來將滿20周年，20年來金融機構經營與金融監理面對的環境愈趨複雜，世界經濟論壇（WEF）甫發布的《2024年全球風險報告》，對於今年威脅最大的五項風險，包括極端氣候、AI生成的錯假訊息、社會及政治兩極化、生活成本危機、網路攻擊，並認為，氣候變遷、人口結構分歧、尖端科技加速發展及地緣戰略轉變，將是影響未來十年全球風險的四個結構性力量，且這些轉變將以不確定性和波動性為特徵。

黃天牧指出，金管會去年83項施政重點共完成77項，今年有七大施政重點，包括健全經營環境與金融韌性、推動永續發展與公司治理、發展資產管理與協助產業、精進商品服務與普惠金融、增進民眾權益及保護機制、強化資通安全與聯防機制、開創數位金融發展新格局。

面對瞬息萬變的環境，黃天牧點出八字箴言，今年是龍年，《易經》六十四卦中，第一卦「乾封」即是以龍為意象，初始的「潛龍勿用」意指局勢不明或本身有所不足時應韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化風險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長遠發展。他用「亢龍有悔」提醒金融業「居高思危」，謹慎清明，穩紮穩打，並且晴天儲糧，提升突發事件或不利因素的應變能力，持盈保泰。

黃天牧說，2020年5月接主委時提出「韌性、創新、永續、普惠」四個目標，金融市場的穩健、多元、包容與可持續性成長並非一蹴可幾，需逐步凝聚共識及有序擘畫執行，期盼在各界「潤物細無聲」的不斷努力下， 讓金融發展得以「花重錦官城」。