7,036億 金融業去年稅前獲利 史上次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金管會30日公布去年銀行、保險、證券等金融三業稅前獲利達7,036億元，成功守住史上次高，但年底壽險業受新台幣急升轉虧倒蝕累積獲利，稅前獲利失守千億元大關。

金管會統計指出，去年金融業獲利最大動能來自國銀，因匯率、股債市行情，推升投資與其他淨收益提高，加上民眾瘋投資債券，也讓財管手續費增加，推升淨手收，全年稅前獲利5,057億元，不只創史上新高，更首度賺逾4,000億元大關，打破2022年4,321億元的原新高紀錄，且年增17％。

壽險業去年最後兩個月因新台幣急升，匯兌損失擴大與避險成本高侵蝕獲利，使得整體保險業稅前獲利降至981億元，失守千億元大關。壽險2022年底也同樣受到新台幣升值影響獲利，直到去年6月開始新台幣連續重貶，獲利才回穩，但去年底最後兩個月遭遇逆風出現虧損，稅前獲利從去年10月最高峰1,938億元一路下滑，12月降到981億元，等於去年最後兩個月保險業獲利倒退達957億元。

受惠台股大漲，大幅推升證期三業（證券、期貨、投信）獲利，去年稅前獲利達998億元，年增335億元或51％。其中以券商獲利表現最亮眼，主要是股價上漲帶動自營與承銷利益增加，經紀收入也有所增加；投信業因基金管理資產規模上升，經理費收入增，帶動獲利成長；期貨因利息上升，客戶保證金存款利息收入增加，獲利也較2022年成長。

去年金融三業獲利7,036億元，年增2,238億元或47％，而史上新高出現在2021年的9,366億元，原本的史上次高是2020年的6,753億元，去年順利改寫史上次高紀錄。