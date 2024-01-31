大盤力守萬八 黃天牧：台股雲開月明

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台股月線拚連三紅

美超微財報發燙，台股AI股30日沾光大漲，並領加權指數盤中續創近二年最高18,138點，惟台積電、聯電、中鋼、國泰金等大型電金傳權值股遭到調節，尤其陸港股跌勢加重，台股最後一盤摜殺44.26點，終場下跌85點收最低18,034點，所幸仍穩住萬八，成交量增為2,967億元，技術面多頭排列，31日將收月線，力拚連三紅。

金管會主委黃天牧30日則表示，今年在多重風險環境下，「巨變只在朝夕間」，但台股深具韌性，在每次大波動中都能如《水滸傳》中所述，具有「雲開月明的特質」。展望今年，主計總處預估台經濟成長率可破3％，升息、通膨影響減緩，但地緣政治還是未知數，尤其11月美國大選更是重中之重，還是要健全資本市場，營造對外資有利的環境；作為看守內閣的金管會主委，520後相信台股與金融發展，新的領導會有新規劃，台灣資本市場、金融市場一定會兼顧穩定的前提，循序漸進發展。

至於台股30日尾盤遭摜壓，市場盛傳與香港《基本法》23條立法諮詢有關，陸港股慘跌，大中華共同基金先行獲利了結，台股最後一盤鎖定電金傳權值股帶量214億元下殺，恐是外資手筆。

惟在奇鋐、力旺、M31、緯穎、廣達、緯創等多檔AI股帶領下，激勵加權最高衝至18,138點續創近二年最高，上市電子成交比衝至75.87％、上市電子指數最高925.84點創下新高，台股月線31日力拚連三紅。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘看法，AI投資熱潮重回台股重心，台股進入技術性牛市，操作策略圍繞著選對市場、選對產業、選對個股「三選一」布局，要在「有魚的地方釣魚」。萬八本來就會震盪換手，逐步消化18,619點的套牢壓力，目前台股日、周及月KD鈍化及多頭排列，累積漲幅已大，震盪合理，年線與2年線再度黃金交叉，2年線往上助漲的行情可期。