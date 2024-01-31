新光金增資爭議 黃天牧提4立場強硬表態

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

黃天牧對新光金爭議提金管會四大立場

新光金兩派大股東對增資議題吵不停，金管會主委黃天牧30日罕見動怒，提出四立場，一是新壽三年現增70億元須嚴格遵守，二是保戶、存款與投資人權益最優先，三是主要股東當然優先現增，四是股東不要劃分彼此、要化異求同。

黃天牧表示，首先，新光對金管會承諾每年70億元現增，不可因經營團隊調整而忽視，須嚴格遵守且履行，「金管會不會打任何折扣」；其次，金融機構負責人應是維護保戶、存款戶、投資人的權益，不是「股東的損失」。

再者，當金融機構有增資需求時，主要股東理所當然應優先現金增資，沒有任何理由，缺口由大股東全部承擔或發債也可，但要經金管會審慎評估，子公司上繳盈餘也要確保不會影響到子公司健全經營，「如果有股東願意增資，為什麼不讓願意增資的股東增資？目的為何？是不是真的是在為保戶權益而著想？」

最後，增資不應成為兩派股東對立的籌碼。新光金董事會名單標榜「改革」的先進，過去也都是原董事成員，需要劃分彼此嗎？應該要同舟共濟。

保險局長施瓊華指出，不會讓新壽資本不足情況拖到2026年，今年要增資125億元，現在財源是子公司上繳盈餘，即便銀行局同意，子公司上繳的盈餘不足以屢行對金管會的承諾，一定是要向大股東募資，新壽承諾三年增資70億元，「不希望有其他替代方式」。