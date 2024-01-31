2026將接軌IFRS 17、ICS 2.0 金管會：祭誘因促壽險增資

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壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，金管會主委黃天牧30日表示，金管會會提供足夠誘因，壽險業越早增資，取得的誘因越多，越努力做商品結構轉型，也會提供誘因。

保險局今年除計畫推出第三階段在地化措施，也將開放壽險業海外發債籌資。保險局長施瓊華指出，盼接軌日前所有壽險業的資本適足率（RBC），都在法定標準200％之上。

黃天牧強調「自助人助」，期待透過金管會制度上的本土化與循序漸近，還有業者自身的努力順利接軌，前提是壽險業者要在資產負債管理、商品結構調整、增資上加以配合。

施瓊華說明，今年第一季會推出第三階段的在地化與過渡化措施，包含保單價值差額準備金提存方式、可贖回債的資本計提，與新風險如長壽、脫退、公共建設等，公共建設的草案已出來，後續要討論係數是否要給予過渡。另壽險業進入資訊系統平行測試階段，今年如期完成，2025就會開帳。

接軌中最重要的商品結構轉型部分，壽險業要朝提高保障型商品的方向進行，以累積CSM，主要有：一是分紅保單監理，朝商品設計、銷售行為與資訊揭露規範，如分紅公式揭露要簡明易懂，將修正商品規範，直接上升到法規的位階，預計第二季出爐；二是利變型與投資型保單，將提高死亡保障門檻；三是醫療險改革，今年保發中心會建立商品經驗率統計資料。