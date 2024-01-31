法說高峰 催動封關前行情

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台股重量級法說登場

美股微軟、蘋果等科技巨頭財報將亮相，台股輸人不輸陣，農曆年前邁入重量級法說會高峰，聯發科、聯電、友達等指標大廠31日重磅登場，押寶買盤大肆進駐，另年前還有穩懋、華邦電等多家接棒，聚焦AI前景、消費性電子復甦兩大亮點，市場引頸期盼能複製台積電模式，引領台股封關前夕再衝一波。

■聯發科、聯電今法說

由於台積電法說會帶動的行情成就斐然，點燃投資人信心，據統計，農曆年前尚有19家上市櫃公司將召開法說會，聯發科、聯電、友達、文曄等31日登場後，2月1日至7日還有瑞昱、勤誠、世界、穩懋、聯詠、華邦電、力旺等，不少個股押寶買盤簇擁，文曄30日領先大漲5.61％收160元寫新天價，元月來飆漲逾四成，力旺也勁揚3.07％收2,685元，創收盤新高。

台股封關倒數四天，台美超級財報、美聯準會利率決策投資人嚴陣以待，統一投顧董事長黎方國預期，聯發科法說會有望復刻台積電法說會後優異走勢，加以美股財報登場助威，將支撐台股封關前驚驚漲、金龍年突破18,619點歷史高。

除AI催化半導體供應鏈新需求外，消費性電子相關的PA、面板、記憶體也反應景氣復甦、減產效應發酵利多，相關產業趨勢回溫、技術面重返中多格局，惟黎方國分析，美股七雄股價頻創高，顯示買盤追捧大型股已成股市主旋律，預期搶啖AI商機的大型科技股才是法說行情焦點。

聯發科法說前搶先宣布斥資90億元打造新竹新地標，且天璣9400第四季將亮相，激勵股價大漲2.67％，三大法人齊敲2,105張。法人分析，市場對聯發科首季業績看法過度保守，看好其單季營收及毛利率財測有望優於預期，且去年底股價突破千元後階段性獲利了結賣壓出籠，導致股價先行回檔，研判其法說後多頭火種仍將延續。

■微軟等巨頭財報將亮相

至於封關前操作，兆豐投顧專業副總經理黃國偉則點出，內資本周買盤退卻，外資卻連八日反手回補，預估此期間對權值股影響力激增，而微軟、超微（AMD）等AI指標股財報陸續登場，對台股供應鏈有利多加乘作用，但財報季結束也可能是短線利多出盡，故建議投資人年前可趁此波拉抬適度獲利入袋。