小資存紅包 元月零股交易攀千億

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年關將近，小資族年前存股領紅包，帶動零股交易暢旺，元月零股交易將突破千億元大關，其中從交易金額、成交股數來看，以AI鏈、高股息ETF為零股族最愛，搶賺資本利得、股息財。

據統計，2024年元月以來零股交易金額已達975.54億元，以目前日均成交金額約46億元推算，加計31日零股交易可望突破千億元整數大關，較2023年12月的788.46億元大幅成長超過兩成。

其中，元月以來零股成交股數前十大為台積電、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、元大台灣50、群創、緯創、富邦台50、聯發科；成交金額前十大為台積電、創意、聯發科、世芯-KY、廣達、緯穎、元大台灣50、技嘉、台達電、緯創。

除了「護國神山」台積電穩居零股交易雙冠王外，也可看出小資族今年以來積極鎖定AI相關供應鏈及高股息ETF，成為存股人氣指標。法人分析，美科技股持續創高，輝達、美超微等股價衝高，再度激起零股族加碼意願，尤其不少AI鏈皆為千金、高價股，吸引投資人以零股方式小金額進場參與。

另元月有多檔市值型、高股息ETF進行配息，存股大軍進場參與除息行情，帶動零股交易金額衝高，也是零股交易市場日益熱絡的一大主因。

大型券商主管指出，盤中零股交易撮合時間縮短，成交機率增加，同時貼近現股價格，預料在盤中零股交易年底前間隔時間降至5秒，可望推升零股交易量能進一步提升。

就基本面來看，第一金投顧董事長陳奕光指出，2024年上市櫃獲利估達3.54兆元，年增達17％，AI、手機等需求回溫，產業景氣復甦動能樂觀，搭配降息預期釋出資金活水，有利相關供應鏈評價向上。