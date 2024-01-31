英業達衝車用 加碼捷克廠

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英業達車用事業營運目標

英業達董事長葉立誠日前喊出車用電子事業營收，將於2027年度衝刺千億元大關，布局動作馬不停蹄，30日英業達董事會通過以1,274萬美元（約合新台幣3.97億元），進行捷克廠車用無塵室裝修，以因應今年開始加速的全球接單、出貨，並擴展業務能力之產能需求。

此為英業達繼於去年11月間、以3,803萬美元（約合新台幣11.84億元）於捷克新建租賃廠房，擴大車用相關產線後，再投入3.97億元於該廠建置車用無塵室。

葉力誠日前對車電事業，喊出積極成長目標，並預期今年就會看到大幅年增表現，接續隨著2025～2026年車用產品進一步提升放量後，力拚英業達跨進車用電子領域屆滿十年之時，也就是2027年達到千億元營收規模。

葉力誠表示，集團旗下新事業中，車用業務將是最快開花結果的一項，雖然同業積極搶入競爭，惟英業達這幾年持續投入全球部署、第一步的全球製造布局已ready。

近年英業達全球擴產有很大一部分都集中車載相關產品，目前除了捷克、墨西哥外，英業達在台灣、上海及重慶等共五個廠區，皆已取得車用產品相關生產認證，從研發到製造都與客戶密切配合。

英業達透過與Tier 1.5級的供應商夥伴合作，除中國車用市場入列百度為首的車載系統戰略生態系夥伴供應鏈、近年已陸續出貨外，近兩年間也成功跨向日本市場，並已有車載電控相關應用系統產品於歐洲出貨。

葉力誠強調，全球製造布局完備後，接下來將擴展全球接單、進一步貼近客戶和市場，以擴大產銷能力為重點，後續各廠營運逐步成熟後，則期能落實全球營運、加速決策和績效提升的目標，以達到2027年創造千億元車電業績的期望。

英業達預期，不僅是位於東南亞地區所建置的筆電、伺服器及其它智慧裝置相關的新建／擴建產能，位於捷克和墨西哥含括車用產品線產能，今年也將持續擴增。且配合各廠區升級改造與擴建，英業達已上調全年的資本支出規畫，將自原估4億美元，首先調高至4.5億美元。