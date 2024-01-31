美超微上修財測 股價飆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦（Super Micro Computer）上季（2023年10至12月）財報優於預期，並調升全年財測，激勵股價在30日美股早盤大漲逾9％，創歷史新高。

美超微上季營收36.6億美元，不僅高於FactSet調查分析師預期的28億美元，且與前一年度同期的18億美元相比足足增加1倍。上季淨利也較前一年度同期大增68％至2.96億美元，經調整後EPS達到5.59美元，同樣超越FactSet調查分析師預期的5.05美元。

美超微先前在1月19日已調升上季財測，預期上季營收約在36.0至36.5億美元，經調整後的EPS預估範圍也調升為5.40至5.50美元，當時激勵股價在19日暴漲近36％並創下史上最高收盤價，沒想到29日公布的實際財報數字更佳，再次激勵股價暴漲。

美超微執行長梁見後於29日聲明中表示：「我們持續增加新的合作夥伴，且目前的終端客戶需求持續擴大，帶動美超微優化AI運算平台及機櫃級全方位IT解決方案業績成長。」

美超微是輝達的重要合作夥伴，過去一年隨著AI技術普及，美超微業績也跟著輝達急速成長，股價一飛衝天。過去12個月內，美超微股價漲幅將近4倍。

美超微29日再度發表樂觀財測，預期本季（今年1至3月）營收約在37億至41億美元，比FactSet調查分析師預期的29億美元高出許多。美超微預期本季EPS經調整後約在5.20至6.01美元之間，同樣高於FactSet調查分析師預期的4.61美元。美超微先前預期今年度（今年6月底止）營收約在100億至110億美元之間，但29日將預估調升為143億至147億美元，高於FactSet調查分析師預期的138億美元。