馬斯克：大腦晶片 人體實驗成功

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特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的神經科學公司Neuralink於美國時間28日首次展開人體實驗，將晶片植入人體中，且稱該名病患術後恢復情況良好，消息隨即引發全球科學界與醫學界高度關注。

馬斯克在社群媒體「X」平台（前稱twitter）貼文，聲稱Neuralink已完成首次大腦晶片植入人體手術，並未提供有關該名受試者的詳細資料，不過表示其「恢復良好」。

此外，馬斯克聲稱人體實驗初步結果顯示，神經元尖峰偵測情況相當樂觀。儘管Neuralink並未說明有多少受試者參加首輪人體實驗，此舉仍象徵著大腦晶片邁向商業化的一大步。

據了解，Neuralink植入的設備為一個約頭骨四分之一大小的晶片，周圍附帶數十個微小的線狀電極，偵測來自大腦的單一神經元訊號。然而，長時間植入晶片的大腦，將對其作何反應仍是未知數。

Neuralink首款產品名為Telepathy，馬斯克解釋，無法使用四肢的人可以透過晶片，以「思考」的方式即可自行操作手機或電腦，對外溝通或間接控制相關設備。該產品旨在幫助癱瘓人士的溝通速度超越職業打字員，包括漸凍人物理學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）。

Telepathy屬於腦機介面（BCI）的一種，以中心系統將大腦訊號轉換為外部命令，屬於新興科技領域。由於馬斯克的高調作風，Neuralink目前為該領域最著名的公司，Neuralink在2023年5月獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，同年9月開始招募四肢癱瘓的受試者。報導稱，Precision Neuroscience等BCI公司同樣開發出前景看好的類似系統，且旨在將產品上市。

業界認為，Neuralink在宣布招募後不到半年就完成第一次手術，證明其行動力，且證實人類對神經科技的興趣和需求。