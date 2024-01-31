特斯拉高層 計畫大賣股

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特斯拉董事長登霍爾姆（Robyn Denholm）與執行長馬斯克（Elon Musk）副手在2023年底制訂賣股計畫，將允許他們在未來數月大量出售特斯拉股票。根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，登霍爾姆可能出售最多逾28.1萬股持股，按照特斯拉29日收盤價計算，價值將高達5,150萬美元。

馬斯克2018年由於在推特上謊稱要讓特斯拉私有化，在SEC施壓下被迫辭去董事長一職，改由登霍爾姆接下該職，成為特斯拉首位女性董事長。登霍爾姆2022年獲得逾60萬股特斯拉股票，當時價值超過8,500萬美元。

至於另外一名計畫今年售股的是特斯拉動力系統和能源工程部門資深副總裁巴格利諾（Andrew Baglino），他在去年也擬定售股安排，可能出售最多11.55萬股，價值2,120萬美元。

SEC允許公司董事和高階主管透過預定計畫安排股票交易，但計畫須明確規定售股數量與交易日期等條件。儘管如此，特斯拉高層的賣股行為依然引發遐想，特別是特斯拉電動車銷售成長放緩，導致股價2024年以來跌跌不休、市值因此大幅蒸發逾2,070億美元。

馬斯克自已也曾在2022年出售特斯拉持股，合計價值超過百億美元，當時股價也出現慘跌走勢。

此外，特斯拉29日在給SEC的文件還揭露，預期2024會計年度的資本支出將超過100億美元，將用在研發下一代電動車、興建或擴建超級工廠，並引領新的電池科技發展。

在此利多激勵下，特斯拉股價收盤大漲4.2％，收在190.93美元，也讓馬斯克再度從LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）手中奪回世界首富寶座。