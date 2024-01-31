台塑、南亞來電 營運添動能

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半導體、電子產業庫存調整壓力趨緩，新應用持續活絡開展，搭配新能源等趨勢，南亞、台塑旗下電子材料及轉投資電子事業營運動能回穩推進，搭配新產部署計畫就位發酵，強化長期多元收益能量。

台塑除日前宣告台灣德亞瑪、台塑德山整併，擴大搶進半導體特用化學品外，持股29.06％的台塑勝高公司12吋矽晶圓二廠新建工程，預估2024年投產試車。

台朔重工麥寮廠區4部0.66MW陸上風機，汰換為3部4.2MW機組（合計12.6MW），估2024年9月商轉。台塑、南亞各持股25％的台塑新智能，在彰濱工業區轉投資2.1GWh磷酸鋰鐵電芯廠，預估2024年7月產出第1顆電芯。對搶進電子、新能源布局大舉助力。

台塑表示，塑化本業持續轉型升級，2024年仁武醫材中心（含雙離子高分子複合膠粒）、仁武電解液去瓶頸案預估4、7月相繼完工，仁武碳纖擴建案預估2025年4月完工，有助開拓醫療、碳纖、電解液等利基應用。

台塑持股22.66％台塑美國公司德州PP廠擴建工程，年產25萬噸，預估2024年2月完工。台塑主導的10萬噸美國德州1-己烯廠新建工程，預估2025年12月完工，有助支援石化高值化計畫。

此外，南亞建置電子材料一貫布局，兩岸銅箔可支應4G、5G用銅箔基板，且新能源車須搭配鋰電池，投資興建嘉義銅箔四廠。轉投資南電因應ABF載板需求暢旺，擴建應用於5G通訊、網通產品；南科奈米晶片產能提升。從消費電子，到高階5G高頻高速、新能源車、車用電子基板及衛星通信等領域，持穩在全球高科技行業中發揮重要作用。

南亞2023有台灣樹林廠區的離型膜、ABF載板、醫療用減白血袋及林口廠區熱塑性生物可分解塑膠（PBAT）、大陸寧波丙二酚及昆山ABF載板陸續完工，年產值逾200億元。後續仍將進行台灣南電ABF載板、電子材料及廠區太陽能系統建置等擴建案，帶動業績成長。

南亞經營項目超過5成是電子材料，AI等趨勢需要演算方法跟高速運算能力，伴隨生成式AI逐漸發展，電子材料載板、CCL（銅箔基板）及DRAM等商機大。