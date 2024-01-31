Gogoro今年爭10%機車市占

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近年國內電動機車銷售概況

電動機車大戰一觸即發！2023年受到傳統油車大戰擠壓銷量的Gogoro，於30日發表全新高階旗艦車款Pulse，作為品牌十年磨一劍的代表作，Gogoro台灣總經理姜家煒看好新車銷售動能，將助攻2024年電動機車市場逆勢成長，Gogoro將拿下整體機車市場至少10％的占有率。

若以目前多家機車廠預估2024年機車市場規模約75萬輛估，Gogoro誓言拿下10％市占，也就是說2024年品牌銷量將挑戰重回7.5萬輛，整體電動機車市場則有望增至9萬輛以上水位。

台灣2023年機車市場大增至逾87萬輛，但電動機車在傳統油車大戰擠壓下，年銷量衰退至7.95萬輛、年減9.11％，其中龍頭廠Gogoro年銷5.67萬輛，年減幅更達12.33％。

Gogoro產品長彭明義坦言，2023年傳統油車產品確實百花齊放，且各廠大打價格戰，相較餘下，純電車產品話題性確實較不如油車。

不過，在暌違四年後，Gogoro罕見在2023年第四季及2024年第一季連發全新車款，彰顯Gogoro衝刺今年市場的企圖心。彭明義更進一步預告，Pulse的發表只是一個開始，年後還將陸續發布各項計畫，相信也將帶動其他品牌加緊跟進推出電動機車，今年電機市場將十分熱鬧。

除Gogoro搶先於農曆年前發表全新機種，光陽Ionex電動機車也規劃2024年推出全新戰略機種。三陽雖看似在純電機車布局較慢，但也拍板將於第二季推出與中油合作的純電機種，預告國內電動機車市場大戰在2024年上半年就將進入熱戰。

姜家煒認為，今年國內機車市場將一改2023年傳統油車價格戰主旋律，由電動機車擔綱主秀。

姜家煒指出，Pulse有多項全新設計及技術應用，包括領先業界的10.25吋全景高清觸控儀表板、同級機車首見數位矩陣式頭燈等，30日開始預售後，預計第二季下旬交車，估將貢獻Gogoro約15％～20％銷售占比，並力拚在全機車市場的高階產品中，搶下25％的市占。