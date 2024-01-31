車王電跨足氫能 持股氫豐34％

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交通部長王國材等人30日參觀華德動能的電動巴士中港廠，備受矚目的車王電集團轉投資氫豐綠能，當場發表氫能發電最新技術－台灣首套金屬板電池組，應用面包括長（增）程客運、遊艇漁船、載物／小型機具、中長程貨車／卡車、工業餘氫發電等領域，讓車王電集團與氫能沾上邊。

氫豐綠能已與工研院簽約「瓩級金屬板燃料電池」合作案，計劃投資3億元在南科台南園區設廠。氫豐實收股本逾7,006萬元，車王電集團持股34.43％。

氫豐綠能2022年由工研院分拆後成立，成員擁有超過15年以上的氫能與燃料電池技術相關經驗，成立唯一移轉金屬板電堆與混氫發電技術的氫能新創公司，將致力於開發綠色能源。

氫豐綠能副總經理林明憲表示，公司2024年與化工廠及半導體合作，將回收石化餘氫及工廠副產品－氫，運用在物流載具及氫能巴士。

車王電董事長蔡裕慶說，大陸有鋰礦的優勢，已被大陸壟斷，電動車電池若要去紅色供應鏈，一定要有新的電池，即下一代的固態電池。另車王電也投資氫豐綠能，布局氫能發電領域。

為加速客運業者汰換電動巴士，蔡裕慶表示，華德示範型電動大巴，每輛主動降價60萬至100萬元不等。與會的交通部路政司長林福山也建議金融機構，可給予電巴業者的綠色貸款。

交通部推動載具零碳排放政策，王國材表示，2024至2030年交部爭取到643億元的經費，專案補助客運公司將柴油公車汰換為電動公車，目標2030年所有公車都要電動化。

蔡裕慶說，華德已拿到示範型電動大巴訂單共計270輛，其中已交車234輛。據了解，華德甲類電動低地板大客車，每輛約1,045萬元（含5％營業稅、不含貨物稅）。